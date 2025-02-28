美國財政赤字惡化 星展最新金價預期至3330美元

川普效應使外界更加看好金價上揚，星展集團最新上調黃金未來12個月目標價至每盎司3330美元，並認為美國財政赤字上揚和全球多極化日益加劇，更增強黃金長期的吸引力，也使星展集團更加結構性看多黃金。

星展集團表示，此次上調12個月黃金目標價至每盎司3,330美元，是基於美元指數110.8及美國10年期公債殖利率4.4%來作為前提，並且建議投資人，由於黃金與股票和公債存在不相關的特性，將其納入投資組合中也可發揮風險分散的關鍵作用。

星展認為，對關稅戰的擔憂導致紐約商品交易所（COMEX）的黃金庫存量增加，特別是市場開始擔心歷史上一直免稅的黃金，未來可能被徵收進口關稅導致COMEX的黃金庫存大幅增加。

包括去年11月美國大選以來，COMEX庫存水準已增加94%至約3,390萬盎司（價值約970億美元）。星展集團也進一步指出，近期因大陸DeepSeek橫空出世引發市場對輝達等公司前景的擔憂，並造成股市的賣壓，也導致資金流入避險資產之一的黃金。

星展集團分析，儘管去年10月以來，美元走強、利率上升，但在總經環境不確定性升高的背景下，黃金依然表現出極強的韌性。而且美國財政赤字擴大的金價利多因素依然存在。

星展集團先前已在其2025年第1季投資總監洞察提出相關分析，認為最有利於金價的長期因素也包括美國財政赤字持續擴大的情況。星展集團指出，由於川普政府將實施擴張性政策，例如減稅、增加財政支出及放寬監管，這可能進一步導致美國財政赤字惡化，並使未來流動性擴張，從貨幣價值下滑的角度而言，這也將支撐黃金的表現。

另一個令星展集團看好的金價動能，在於地緣政治持續推動「去美元化」的需求。星展集團表示，在川普2.0下，未來的世界可能變得更加分裂，也將繼續推動各國央行對黃金的需求，尤其是金磚國家（BRICs+）；這些國家將黃金視為美元之外最重要的儲備資產。

星展集團引述統計數據指出，這樣的趨勢帶動2024年全球央行黃金購買量激增至1045公噸，為連續第三年突破1000公噸大關，遠高於2010年至2021年期間的平均473公噸。

星展集團也認為，去美元化的需求並不僅限於央行，愈來愈多的投資人也開始意識到黃金作為對抗美元風險及貨幣貶值風險的避險價值，尤其2024年投資需求年增25%至1180公噸，創下四年新高。

星展集團分析，雖然短期黃金存在不確定性，強勢美元和偏高的利率，尤其是對關稅措施的反應，可能會對黃金價格造成壓力，然而，正如過去三個月所顯示的，川普2.0所帶來的高波動度同樣能夠推升避險需求，進而支撐金價，因此以長期的角度評估，貨幣的價值下滑，也將促使金價走升。