掌握綠色商機新趨勢 商研院推出碳權交易管理師認證班

還停留在對谷歌眼鏡又重又貴的印象嗎？目前一副AI眼鏡大約要價新台幣1.6萬元以上，但隨著DeepSeek的開源AI模型正在為中國智慧眼鏡製造商注入新的動力，該技術使開發人員能夠以更低的成本將更先進的功能整合到產品中，預料AI眼鏡將會愈來愈便宜。Meta執行長祖克柏即認為，AI眼鏡是「AI設備的理想型態」，2025年將是決定性的一年。 目前正處於行動裝置新紀元「AI裝置時代」的開端，AI領域的下一個大事件可能就是AI眼鏡。...

2025-02-28 06:00