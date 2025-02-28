掌握綠色商機新趨勢 商研院推出碳權交易管理師認證班
全球積極推動減碳，企業如何在碳交易市場掌握先機、降低風險、創造價值，成為關鍵。商研院數位創新學院規劃「碳權交易管理師專業認證班」，課程將深入剖析碳交易市場運作，培養學員掌握中長期碳資產管理的專業知識與技能，幫助企業在低碳經濟時代站穩腳步，推動永續發展。即日起開放報名，3月7日前完成報名享優惠。
為響應全球氣候行動，台灣政府於2022年宣布2050年淨零目標，並於2023年1月通過《氣候變遷因應法》，同年8月7日正式成立碳權交易所。
為加速減碳進程，金管會參考歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM），推出「上市櫃公司永續發展路徑圖」，採分階段推動，首波聚焦鋼鐵與水泥業，並要求 2023 年揭露溫室氣體排放量。到了2027年所有上市櫃公司須完成溫室氣體盤查，並於2029年完成查證。
商研院表示，政府期望透過上市櫃企業帶動供應鏈，落實永續發展，並推動企業在研發、管理、營運、供應鏈、社會責任及環境保護等層面，進行碳盤查、減量、抵換與成本效益評估，以因應碳中和與淨零挑戰。
商研院指出，「碳權交易管理師專業認證班」課程內容包含目標設定、法規操作及實務案例分享討論，課程日期為3月20日至21日，周四、五白天，3月7日前完成報名享優惠，詳細課程內容請參考課程網址，或電洽：(02)7707-4975訓練總監傅小姐。課程網址：https://reurl.cc/v0X8qy
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