快訊

半導體風雲／難擋川普壓力 台積美國廠棄2奈米改1.6？

二二八事件78周年 賴總統：獨裁者蔣介石犯下滔天大罪

掌握綠色商機新趨勢 商研院推出碳權交易管理師認證班

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
商研院數位創新學院規劃「碳權交易管理師專業認證班」，課程將深入剖析碳交易市場運作，培養學員掌握中長期碳資產管理的專業知識與技能，幫助企業在低碳經濟時代站穩腳步，推動永續發展。即日起開放報名，3月7日前完成報名享優惠。 圖／商研院提供
商研院數位創新學院規劃「碳權交易管理師專業認證班」，課程將深入剖析碳交易市場運作，培養學員掌握中長期碳資產管理的專業知識與技能，幫助企業在低碳經濟時代站穩腳步，推動永續發展。即日起開放報名，3月7日前完成報名享優惠。 圖／商研院提供

全球積極推動減碳，企業如何在碳交易市場掌握先機、降低風險、創造價值，成為關鍵。商研院數位創新學院規劃「碳權交易管理師專業認證班」，課程將深入剖析碳交易市場運作，培養學員掌握中長期碳資產管理的專業知識與技能，幫助企業在低碳經濟時代站穩腳步，推動永續發展。即日起開放報名，3月7日前完成報名享優惠。

為響應全球氣候行動，台灣政府於2022年宣布2050年淨零目標，並於2023年1月通過《氣候變遷因應法》，同年8月7日正式成立碳權交易所。

為加速減碳進程，金管會參考歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM），推出「上市櫃公司永續發展路徑圖」，採分階段推動，首波聚焦鋼鐵與水泥業，並要求 2023 年揭露溫室氣體排放量。到了2027年所有上市櫃公司須完成溫室氣體盤查，並於2029年完成查證。

商研院表示，政府期望透過上市櫃企業帶動供應鏈，落實永續發展，並推動企業在研發、管理、營運、供應鏈、社會責任及環境保護等層面，進行碳盤查、減量、抵換與成本效益評估，以因應碳中和與淨零挑戰。

商研院指出，「碳權交易管理師專業認證班」課程內容包含目標設定、法規操作及實務案例分享討論，課程日期為3月20日至21日，周四、五白天，3月7日前完成報名享優惠，詳細課程內容請參考課程網址，或電洽：(02)7707-4975訓練總監傅小姐。課程網址：https://reurl.cc/v0X8qy

氣候變遷 減碳 金管會

延伸閱讀

企業拚減碳 證交所助陣

南方淨零倡議行動論壇 日月光盼大帶小 落實減碳倡議

獲利上市櫃公司分派員工酬勞或加薪 金管會畫最低標準

謝國樑：基市力推公車電動化 讓更多市民一同參與減碳

相關新聞

接見Youtube創辦人陳士駿 林佳龍盼打造友善創業環境

外交部長林佳龍27日在外交部與YouTube創辦人陳士駿（Steve Chen）會面，他透過社群平台表示，「台灣正站上全...

電價看漲+蔬果價揚… 2月物價信心探8個月最低

中央大學台經中心昨天發布二月消費者信心指數（ＣＣＩ）調查，總指數七十二點五九點，較一月增加○點○五點，結束自去年十月以來...

美國財政赤字惡化 星展最新金價預期至3330美元

川普效應使外界更加看好金價上揚，星展集團最新上調黃金未來12個月目標價至每盎司3330美元，並認為美國財政赤字上揚和全球...

掌握綠色商機新趨勢 商研院推出碳權交易管理師認證班

全球積極推動減碳，企業如何在碳交易市場掌握先機、降低風險、創造價值，成為關鍵。商研院數位創新學院規劃「碳權交易管理師專業...

熱絡紅燈曇花一現！景氣消風 又退回黃紅燈

國發會昨（27）日發布今年元月景氣對策信號綜合判斷分數為34分，較上月減4分，景氣燈號再度由紅燈轉呈黃紅燈，代表景氣「熱...

DeepSeek加速AI眼鏡進程？或成AI領域下一個大事件

還停留在對谷歌眼鏡又重又貴的印象嗎？目前一副AI眼鏡大約要價新台幣1.6萬元以上，但隨著DeepSeek的開源AI模型正在為中國智慧眼鏡製造商注入新的動力，該技術使開發人員能夠以更低的成本將更先進的功能整合到產品中，預料AI眼鏡將會愈來愈便宜。Meta執行長祖克柏即認為，AI眼鏡是「AI設備的理想型態」，2025年將是決定性的一年。 目前正處於行動裝置新紀元「AI裝置時代」的開端，AI領域的下一個大事件可能就是AI眼鏡。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。