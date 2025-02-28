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接見Youtube創辦人陳士駿 林佳龍盼打造友善創業環境

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
YouTube創辦人陳士駿。聯合報系資料照
YouTube創辦人陳士駿。聯合報系資料照

外交部長林佳龍27日在外交部與YouTube創辦人陳士駿（Steve Chen）會面，他透過社群平台表示，「台灣正站上全球創新浪潮，展現無限可能」，林佳龍提到，兩人就經濟外交政策進行意見交流，他並邀請陳士駿擔任外交部「諮詢委員」，盼作為政府與新創界橋樑，吸引更多新創人才來台。

林佳龍指出，台灣新創產業實力備受國際肯定，2024 年世界經濟論壇《全球競爭力報告》將台灣評為「超級創新者」，創新能力亞太第一、全球第四，展現台灣在全球新創領域的實力。

林佳龍說，陳士駿是台灣首位獲得就業金卡的企業家，擁有豐富的創業與管理經驗，兩人針對經濟外交政策交換許多意見。除了感謝陳士駿分享許多新創業者的想法，林佳龍並正式邀請陳士駿擔任外交部諮詢委員，期盼他成為政府與新創界的橋樑，共同打造更友善的創業環境，吸引更多國際人才來台發展。

回顧過去，林佳龍提到，台灣在前總統蔡英文任內便積極優化投資環境，推動「新創走廊」，吸引海外創業家回流。總統賴清德上任後，更進一步推動「台灣新創100大」計畫，目標將新創投資金額提升至每年1,500億元，培育國際級企業，並啟動「青年海外圓夢百億基金計畫」，支持年輕世代拓展國際視野。

展望未來，林佳龍強調，政府將採取「以大帶小」策略，協助業者赴美拓展市場，強化台美經貿合作，進一步鞏固台灣在全球供應鏈的戰略地位。

創業 林佳龍

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