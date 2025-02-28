連錦漳退休 賴建信將接經部次長

經濟部常務次長連錦漳本月底退休，遺缺將由經濟部水利署長賴建信接任。此外，經濟部近期高層人士異動頻繁，經濟部產業園區管理局長楊伯耕退休，能源署長游振偉遭監察院彈劾，調離主管職，都將有新的人事安排。

經濟部長郭智輝昨說，經濟部相關的人事安排需要行政院決定。另據了解，除了賴建信人事較明朗外，行政院長卓榮泰表示「要想一想」；而經濟部這一波人事安排，不排除進一步牽動產業發展署長的異動。

賴建信從水利署基層做起，累計約卅年公務經驗。賴建信上任後，包括江文若、何晉滄，三位次長將全數補齊。

經濟部昨為連錦漳舉行退休惜別會，他在發表退休感言時，提到他督導的能源署官員遭監察院彈劾一事，表示難過得流下眼淚，但他要鼓勵能源署同仁不要受到打擊。