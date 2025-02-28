電價看漲+蔬果價揚… 2月物價信心探8個月最低

中央大學台經中心昨天發布二月消費者信心指數（ＣＣＩ）調查，總指數七十二點五九點，較一月增加○點○五點，結束自去年十月以來連續四個月的跌勢。值得注意的是，下降幅度最多的指標為「未來半年物價水準」，二月為卅六點四六點，較一月調查結果下降○點七九點，探近八個月最低。中大台經中心執行長吳大任表示，「民眾對電價可能調漲的預期心理已產生影響」。

吳大任指出，除了電價可能調漲的預期心理外，去年十一月還有颱風，導致國內蔬果價格至今仍居高不下，接著又有一月基本工資調漲和春節效應，國內確實有很多造成物價上漲的因素。

吳大任說，由於台電虧損嚴重，行政院撥補台電的預算遭立法院預算刪除，過去只漲工業用電，對物價影響比較間接，如果今年四月電價調漲也動到民生用電，那對消費者物價指數（ＣＰＩ）的衝擊就會很直接。此外，除了已確定漲價的台鐵票價，水費、高鐵票價等公用事業價格近期也都在討論是否調漲，都會使得民眾對近期物價上漲感受格外明顯。

吳大任表示，電價蠢動恐進一步推升國內物價，確實必須密切關注。不過，由於美國總統川普已啟動貿易戰，國際研究機構多預測今年全球貿易量將下滑，預期國際原物料價格將呈下跌走勢，將可抵消國內物價上漲壓力，若今年下半年颱風少一些，主計總處最新預測今年ＣＰＩ漲幅百分之一點九四目標還是可能達成。