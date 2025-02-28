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景氣趨弱 1月轉亮黃紅燈

聯合報／ 記者林海林莉／台北報導
近一年景氣燈號變化 製表／林海
近一年景氣燈號變化 製表／林海

國發會昨天發布一月景氣燈號，綜合判斷分數減少四分為卅四分，燈號從代表熱絡的紅燈轉亮代表轉向的黃紅燈。國發會官員說，一月變燈是受到春節因素干擾，但人工智慧（ＡＩ）需求帶動，國內景氣維持溫和成長態勢，仍須密切關注後續變化。

一月景氣燈號九項構成項目中，海關出口值轉呈紅燈，增加一分，貨幣總計數M1B轉呈藍燈，減少一分，製造業銷售量指數、批發、零售及餐飲業營業額則分別轉呈綠燈與黃藍燈，各減少兩分，其餘五項燈號維持不變。

國發會指出，一月領先指標上升○點三二，是連續兩個月走揚，累積升幅○點四三個百分點；同時指標則為連續廿一個月上升，累積升幅十一點七三個百分點。國發會經濟發展處副處長陳美菊表示，主要是廠商看好未來比率增加、半導體設備的進口值持續增加，領先指標才往好的方向走。

陳美菊說，景氣燈號構成項目經過季節調整，仍無法完全去除春節因素，因此將一、二月數據合併看待，更能反映實際情況。

陳美菊表示，我國出口持續受惠ＡＩ應用商機熱絡，且整個ＡＩ算力需求大於供給，ＡＩ拉動的應用需求確實滿大，因此使得一月海關出口值轉呈紅燈，且從外銷訂單動向觀察，廠商訂單仍在成長，預期二月接單比率應會比一月增加，出口表現應該還是不錯，這與過去年節後即為傳統淡季的情形有點不同，預期製造業受惠ＡＩ動能應可淡季不淡，且ＡＩ議題熱度仍會延續。

針對美國總統川普的關稅政策對製造業布局的影響，陳美菊指出，從一月出口數據觀察，資通訊產品出口成長百分之卅二點六，而對東協出口增加百分之廿一點五，對墨西哥出口更增加四點八倍，可看出廠商的布局有移動，但如果要從投資上反應，可能還需要一段時間，目前還看不太出來。

展望未來，國發會表示，全球科技大廠增加資本支出，以及ＡＩ、高效能運算等終端應用持續發展，可望挹注我國出口動能；消費方面，隨國內就業市場穩定、企業獲利成長、最低工資及軍公教待遇調整，有助提高企業員工調薪及獎金發放意願，可望提振國人消費能力，但國際貿易政策之變化、地緣政治衝突等不確定因素仍存在，後續須密切留意對國內經濟的影響。

國發會 景氣燈號 製造業

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