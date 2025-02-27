名家觀點／Ｅ＋Ｓ＋Ｇ

美國第47任總統川普重返白宮，就職首日狂發各種行政命令，不僅取消聯邦政府的DEI（多元、公平、包容）項目，也再次退出巴黎協定，更宣示加速開採石油與天然氣，公開打臉COP28－「全球轉型脫離化石燃料」的共同承諾；當然，就更別提去年底COP29的重中之重－氣候基金與融資制度。

根據聯合國最新的2024年《排放差距報告》（Emission Gap Report）強調，「2023年減碳無成」；科學家們也觀察指出，2024年是史上最熱的一年，地球的平均溫度較工業化前升高超過1.5°C，預測至本世紀末升溫最高可達3.1°C。

身為地球公民一分子的我們，究竟該何去何從？首先，我們應該回到淨零或永續這件事情的本質，2024年成為史上最熱的一年，會不會影響人類生活？

答案應該是肯定的－在非洲，撒哈拉沙漠去年9月降下近半世紀來的最強暴雨；中東地區也有類似情況，杜拜一度成為水鄉澤國；在中美洲、墨西哥、印度，破紀錄的熱浪（一度飆破51°C）危及民眾生活與基礎設施；在美國，去年初的極地渦旋造成暴雪、今年初的洛杉磯野火，使得超過半個台北市的面積付之一炬；就連在台灣，到了年底都還有罕見的颱風假可放。

再看看近來與企業有關的炎上話題，多半都與DEI有關，除嚴重影響社會觀感外，甚至造成鉅額損失。既然會出現負面衝擊，就不能不了解原因，並試圖尋求解決或舒緩之道，現階段氣候變遷的成因雖然仍眾說紛紜，但多數科學證據都顯示，大量使用化石燃料的人類活動難辭其咎，也因此2021年的諾貝爾委員會，首度將物理學獎頒給了建立模型讓全球暖化有了堅實科學基礎的氣候學家。

辯證至此，下一個問題就會是，我們該負起相關責任，為後代子孫留下一個永續可宜居的環境嗎？還是交給下一代自己想辦法，因為我們的上一代也不曾關心過這些事？這儼然是個價值選擇的大哉問，因為目前仍無法預測地球何時不再適合人類居住，我們需要為了一個未知，犧牲既有的舒適、便利與享受嗎？

顯然川普總統不想，你呢？你希望所屬企業可以永續經營嗎？

如果你的答案是肯定的，永續不僅是「該做的事」，而且還要「說到做到」。所幸，台灣政府跟我們也是一樣心思，今年起上市公司將適用以下各種永續新規範：全面編製永續報告書，揭露溫室氣體相關資訊；永續納入內控管理，列為年度稽核項目，以便2026年起符合IFRS永續揭露準則；部分產業自5月起試申報碳費，明年起正式收費；還有董事性別多元化，任一性別董事均須達三分之一以上等。

當然，「永續」的內涵不只有單一「環境」，更重要的是由「治理」開始，才能提綱挈領、以終為始，還有如何與「社會」和諧成長、共生共榮。為此，筆者身為台灣上市櫃公司協會理事長，特地延請永續能源研究基金會、政大信義書院與地方創生基金會，攜手籌備一套全方位的ESG課程，希望不僅可以協助台灣企業發展出適合自己的永續策略，更期盼能夠從中挖掘出獨到的競爭優勢，藉由永續轉型邁向永續成長、生生不息。

生命有限、價值無窮，但願藉由你、我的共同努力，後世子孫們依舊能夠在同一個太陽下、同一個地球上享有，與北宋程頤一樣的小確幸－「萬物靜觀皆自得，四時佳興與人同」。（作者是信義房屋創辦人）