經部常次 賴建信升任

經濟部常務次長連錦漳自經濟部退休，將由水利署長賴建信升任。近期經濟部一級主管頻繁更動，產業園區管理局長楊伯耕退休，能源署長游振偉遭監察院彈劾，調離主管職，都將有新的人事安排。

經濟部長郭智輝昨（27）日在媒體座談表示，經濟部相關人事安排需要行政院決定。

據了解，除了賴建信人事較明朗外，其餘職位，行政院長卓榮泰表示「要想一想」；據透露，經濟部這波人事安排，不排除進一步牽動到產業發展署長異動。

賴建信是國立中興大學水土保持學系博士，從水利署基層做起，自2016年擔任水利署長至今，累積約30年公務經驗。賴建信上任後，加上政務次長江文若、何晉滄，經濟部三位次長將全數補齊。

經濟部高層人事近來異動不斷，原常務次長林全能去年6月退休，原政務次長陳正祺也在去年12月31日離任，連錦漳去年底請辭獲准，任職至今年2月底，三位次長換了一輪。

經濟部昨日為連錦漳舉辦惜別會，連錦漳33年公職生涯中，有28年是在經濟部渡過，深受經濟部同仁愛戴。他自經濟部基層做起，歷任經濟部工業局組長、主秘、副局長，以及行政院科技會報辦公室參事兼任副執行秘書、經濟部標準檢驗局長、工業局長職務，並因應經濟部組織調整擔任產發署長，去年6月升任常次，主管產業和技術發展、地熱能源和油電國營事業等重要業務。

另外，監察院日前通過彈劾經濟部能源署長游振偉、前組長林文信及台南市經發局前局長陳凱凌，原因是在台南市「小二甲」弊案中有重大違失，經濟部立即將游振偉調離主管職轉任參事，並由能源署副署長李君禮暫時代理能源署長職務，也牽動新一波高層人事。