台灣機械公會理事長莊大立呼籲政府 提高投資抵減

台灣機械公會昨（27）日表示，台灣面臨中韓競爭，又未加入RCEP、CPTPP等區域經濟組織，關稅負擔比競爭對手高，面對微利時代，亟需政府在投資抵減等政策上給予協助，尤其投資抵減率希望提高至25%。

產創條例10-1的投資抵減優惠，包含5G、智慧機械等，投抵率依照抵減方式分為3%或5%。

莊大立強調，投資抵減是相當有效的政策工具，可有效鼓勵廠商投資、汰舊換新，刺激景氣循環，並帶動產業轉型升級。