機械業產值今年拚增雙位數 公會理事長莊大立點名三大利多

台灣機械公會理事長莊大立昨（27）日表示，隨美國總統川普政策明朗、俄烏戰爭可望停火，加上台北國際工具機展等三大利基助攻下，機械產業有機會於第2季底築底，第3季景氣明朗逐步向上，預期今年機械整體出口與產值可望年增5%至10%。

首先，台北國際工具機展將於3月3日登場，國內外參展廠商1,030家、使用6,110個攤位，不僅規模空前，並針對半導體、綠能、電動車、航太及智慧醫療五大應用領域，展現強大的供應鏈整合與跨界製造實力，商機可期。

台灣機械公會理事長莊大立談話重點

其次，莊大立表示，中東衝突逐漸緩和，加上川普上任後積極調停俄烏戰爭，預期在上半年有望停戰，戰後產業復甦商機龐大，將有利國際經濟景氣復甦。

至於「川普2.0」新政，莊大立認為，美國優先對大陸課徵高關稅的做法，將使大陸經濟成長受壓制，內卷更為嚴重，不利台灣設備出口大陸；美國市場則可能因為資本投資增加，有利台灣設備出口美國持續增長。

美國與中國大陸一直是台灣機械出口的前兩大市場。值得注意的是，2024年出口美國市場占比已達24.6%，出口中國大陸占比為23.4%，美國已成為台灣機械出口第一大市場。

因此，無論是因美中競爭而導致大陸經濟發展受阻，或是兩岸在政治上分歧而影響經濟發展，台灣對中國大陸的產品出口正逐漸下滑，莊大立認為，發展美國市場與尋找新興替代市場，是目前產業發展的重要方向。

此前，莊大立指出，受俄烏戰爭影響，為避免台灣工具機淪為戰爭武器的生產工具，工具機業者積極配合管制規定，嚴重衝擊出口訂單，加上日幣大幅貶值與中國大陸低價商品傾銷，工具機近兩年累計出口下滑26.7%，是台灣機械出口受影響最大的產業。

展望2025年，莊大立指出，國際政經情勢仍是影響台灣機械出口的關鍵因素，尤其美中競爭與其國內經濟發展情形更是扮演重要角色。