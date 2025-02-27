預期電價調漲 推升物價

中央大學台經中心執行長吳大任昨（27）日表示，民眾對電價可能調漲的預期心理已產生影響，加上台鐵票價也漲，又有最低工資調升、春節效應牽動物價，民眾對物價上漲感受格外明顯。

台電撥補千億預算恐落空，牽動電價調整。吳大任指出，除電價可能調漲的預期心理外，去年11月都還有颱風，導致國內蔬果價格至今仍居高不下，接著又有最低工資調漲、春節效應等，國內確實有許多造成物價上漲的因素。

吳大任表示，由於台電虧損嚴重，再加上預算遭立法院刪除，無法對台電撥補，過去只漲工業用電，對物價影響比較間接，如果今年4月電價調漲也動到民生用電，那麼對消費者物價指數（CPI）的衝擊就會很直接。

此外，除了已確定漲價的台鐵票價，政府對於水費、高鐵票價等公用事業價格，近期也都在討論調整，都會使民眾對近期物價上漲感受格外明顯。