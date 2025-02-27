財部最快下週與地方開會 盼凝聚共識讓財劃法更完善

行政院今天拍板對財劃法修正案提出覆議。財政部表示，財劃法不應倉促修正，盼透過覆議，讓立法院再次審視法案內容是否符合全民福祉，透過民主審議程序，再次充分討論。

財政部最快下週再度與22縣市政府代表開會，邀請專家學者針對前2次會議尚未凝聚共識的分配指標與權重，繼續研商，盼使財劃法未來能更完善。

立法院去年12月通過財劃法修正案後，經試算中央將大幅減少可用財源新台幣3753億元。行政院認定財劃法部分條文修正窒礙難行，今天通過覆議提案，經總統同意後，將移請立法院覆議。

財政部官員今天指出，財劃法修正條文窒礙難行之處，包含中央釋出財源給地方之際，事權沒有併同檢討，造成中央政府部分施政項目無法順利推動或延續。

同時，財政部官員表示，修法後，地方政府之間財源水平分配公式將讓人口稠密、工商發達的縣市更具優勢，恐擴大城鄉差距，無法合理調劑地方財政盈虛，且條文中部分文字缺漏，文意也不夠明確，適用上恐有爭議。

官員指出，財政部一直以來秉持調劑財政盈虛、精進分配機制等原則，推動財劃法修正，包含去年8、9月就財劃法統籌稅款分配指標 ，邀集22縣市政府會商，經過2次馬拉松式會議後，原本多達80幾個財源分配指標逐步收斂，目前已有共識的5大指標包含土地面積、人口數、營利事業營業額、農林漁牧工業就業人口、自籌財源，但再生能源、污染、歲入歲出決算餘絀情形等3大指標，以及關鍵的指標權重，尚待進一步討論。

官員表示，在行政院對財劃法提出覆議之際，財政部對於精進財劃法的腳步不會停歇，近期將再度與地方政府代表開會，同時邀請專家學者與會，繼續尋求最大共識，讓中央、地方財政結構更為合理，當天會議預計針對上述3大爭議性指標以及指標權重進行研商。

官員並強調，財劃法修正攸關國家財政資源重分配，應充分討論並審慎規劃，不應倉促，希望透過覆議，讓立法院再次審視法案內容是否符合國家利益及全民福祉，透過民主審議程序，再次充分討論，並制定更為完善的分配機制。