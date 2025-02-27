3月電價將調漲？ 經長郭智輝這麼說

經濟部將在3月下旬召開電價審議會，決定今年4月起電價。經濟部長郭智輝27日表示，仍盼立法院同意撥補千億，以改善台電財務；他並表示，經濟部一定會朝「電力成本有競爭力」方向努力，並重申電價調整交由審議會決定。

經濟部27日舉行媒體餐敘座談，外界關切電價如何調整。郭智輝表示，電價調整由審議會決定，現仍盼立法院同意撥補千億，以改善台電財務；台電也必須更努力改善財務，這跟電價有點相關，但非絕對。他提及，台電能源採購確實受國際價格波動影響。

至於超徵稅收部分再撥千億給台電，或是行政院可能針對總預算提覆議，對此，郭智輝表示，過去台電因補貼民生電價，造成4,800億元虧損，「總是希望可以給台電一些支持」，減緩其財務壓力。

郭智輝表示，台灣電價相對便宜，歐洲電價比台灣高一倍，歐洲百姓都支持國家政策，「不是說台灣百姓不支持，而是說必須多元考慮發電成本」，但一定會朝「電力成本有競爭力」方向努力，畢竟台灣大部分為出口產業，不能增加太多。