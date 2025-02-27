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投資台灣添2家中小企 3大方案累計吸逾2.5兆元

中央社／ 台北27日電

投資台灣事務所今天通過2家中小企業擴大投資台灣，深耕製鞋設備與橡膠生產機械領域的通盛機械，將斥資近新台幣2億元打造全新智慧綠能廠房；專注於金屬產品製造的君宇企業，則規劃投資逾4億元在台中市建置全新營運總部。

經濟部投資促進司今天發布新聞稿指出，截至目前「投資台灣3大方案」已吸引1666家企業、超過2兆5283億元的投資，預估創造16萬761個本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已吸引1130家企業投資約5732億元，帶來4萬603個就業機會；後續尚有15家企業排隊待審。

投資促進司表示，今天通過2家中小企業擴大投資台灣，其中，君宇企業旗下自有品牌「EHOMA」夾鉗及「TAKEWAY」機車手機架深受國際市場肯定，產品銷售遍及歐美及亞洲多國。

投資促進司提到，隨著業務快速成長，君宇企業規劃投資逾4億元在台中市大里區建置全新營運總部，涵蓋研發中心及生產廠房，導入ERP與SFT系統，並整合智慧倉儲系統，加速自主生產的智慧化升級與轉型。同時，新廠採用太陽能發電及高效能三明治外牆板，以落實節能減碳，降低對環境的影響。

投資促進司進一步表示，通盛機械長期致力於精密高效設備的研發與製造，為提升全球競爭力，公司斥資近2億元打造全新智慧綠能廠房，加速產品自動化進程，並落實永續發展目標。

投資促進司指出，通盛機械積極將PLC（可程式控制器）與HMI（人機介面）技術導入產品設計，提升生產設備的自動化與智慧化。新廠將全面導入太陽能發電、廢水回收，並採用節能設備，不僅降低環境衝擊，更實現綠色製造與經濟效益的雙贏。

太陽能發電

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