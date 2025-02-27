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半導體景氣旺 去年第4季電子零組件製造業職缺數破2萬大關

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
半導體示意圖。美聯社
半導體示意圖。美聯社

主計總處27日發布11月底工業及服務業職位空缺相關統計結果，由於人工智慧（AI）商機大爆發，供應鏈人力需求擴增，去年第4季製造業職缺率3.04%，創近三年最高；其中與半導體相關的電子零組件製造業職缺數更突破2萬個大關，來到20,476個。不過，由於房地產不景氣，不動產職缺率2.69%，則是近18年來最低。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，去年第4季半導體所屬的電子零組件業職缺率3.12%，電腦電子產品業（資通產品）及光學製品製造業的職缺率也升至4.42%，兩者都創2022年8月以來最高，也就是兩年多來最高，主因受惠於AI及高效能運算需求熱絡，這也使得製造業職缺率升至3.04％，同創2年多來最高。

反觀不動產業，由於央行去年祭出選擇性信用管制等一波波打炒房措施，使房市降溫，而也因房地產不景氣影響，去年第4季不動產業的人力需求減少，職缺率也降至2.69%，為近18年最低。

至於餐飲業、住宿業的人力需求仍高，職缺率分別達到3.52%、5.65%。

譚文玲表示，整體觀察工業及服務業廠商職缺概況，去年第4季職缺數24.7萬人，職缺率2.82%兩者皆比去年8月時略減。

譚文玲還提到，主計總處統計的「職位空缺」，指的是企業已對外或可立即對外公開徵人，但尚未找到適任人員的現有職缺，不含遇缺不補、預估缺或內部遷補的職缺，主要用於呈現當時勞動需求狀況或就業機會。

譚文玲指出，廠商職位空缺逾半來自員工離職、退休等流動因素，但景氣波動、產業結構改變等經濟面因素亦為影響職位空缺數變動的重要原因。因此，職位空缺為經濟運行常有現象，並不完全等同於人力短缺難以補實的缺工。

景氣 製造業

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