影／常務次長連錦漳退休致詞玩諧音梗 回顧公務生活緊張又刺激

經濟部今天替常務次長連錦漳舉辦退休惜別茶會，部長郭智輝頒發一等服務獎章給連錦漳，連錦漳在致詞時回顧自身30多年的公務員生涯，公務人員生活，既「緊張」又刺激，「跟我名字一樣」。

連錦漳也提到能源署官員遭監察院彈劾案表示，雖然是擔任次長後才督導能源署，但過往就與能源署常常有業務往來，看到彈劾案通過，自己感到很難過，還留下眼淚，不捨同仁「做到流汗被嫌到流口水」，不過，他仍是要為能源署同仁打氣，「路遙知馬力日久見人心，我支持你們，希望你們不要垂頭喪氣」，尤其能源轉型對台灣非常重要，希望能源署要繼續努力往前衝。 經濟部今天替常務次長連錦漳（右）舉辦退休惜別茶會，部長郭智輝（左）頒發一等服務獎章給連錦漳。記者胡經周／攝影 經濟部今天替常務次長連錦漳（圖）舉辦退休惜別茶會，連錦漳在致詞時替遭監察院彈劾案的能源署官員感到不捨。記者胡經周／攝影 經濟部今天替常務次長連錦漳（右二）舉辦退休惜別茶會，包括部長郭智輝（左二）等經濟部同仁一起出席。記者胡經周／攝影 經濟部今天替常務次長連錦漳（右）舉辦退休惜別茶會，部長郭智輝（左）頒發一等服務獎章給連錦漳，現場氣氛熱絡。記者胡經周／攝影 經濟部今天替常務次長連錦漳（中）舉辦退休惜別茶會，出席的經濟部同仁獻花並與連錦漳合影。記者胡經周／攝影 經濟部今天替常務次長連錦漳（左一）舉辦退休惜別茶會，包括部長郭智輝（右一）等經濟部同仁一起出席。記者胡經周／攝影 經濟部今天替常務次長連錦漳（左二）舉辦退休惜別茶會，包括部長郭智輝（右二）等經濟部同仁一起出席。記者胡經周／攝影