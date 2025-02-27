春節因素 國發會公布1月景氣降溫轉黃紅燈

國家發展委員會今天公布1月景氣概況，燈號轉黃紅燈，景氣對策綜合判斷分數為34分，較去年12月減少4分。國發會表示，出口受惠AI應用商機熱絡轉為紅燈，不過在銷售面、M1B燈號分數減少，主因春節因素干擾，以及部分產業上月已經提前備貨。

國發會指出，領先指標經回溯修正後轉為上升，同時指標也續呈上升，顯示當前國內景氣維持溫成長，仍需密切關注後續變化。

國發會最新數據，景氣對策信號1月分數為34分，較上月減少4分，9項構成項目中，海關出口值轉呈紅燈，增加1分，貨幣總計數M1B轉呈藍燈，減少1分，製造業銷售量指數、批發、零售及餐飲業營業額則分別轉呈綠燈與黃藍燈，各減少2分；其餘5燈號維持不變，包括股指數變動率續呈紅燈、工業生產指數變動率續呈紅燈、工業及服務業加班工時變動率續呈紅燈、機械及電機設備進口值變動率續呈紅燈及製造業營運氣候檢測點續呈綠燈。

景氣指標中，領先指標不含趨勢指數為102.37，較上月上升0.32%，同時指標不含趨勢指數為104.28，較上月上升0.20%，落後指標不含趨勢指數為96.59，較上月下降0.60%。

國發會表示，國際主要機構預測今年全球貿易量可望續增，加上全球科技大廠增加資本支出，以及人工智慧、高效能運算等終端應用持續發展，可望挹注我國出口動能；投資方面，隨半導體廠商積極擴充先進製程及高階封測產能、國際大廠陸續來台設立研發或資料中心，以及企業朝向淨零與數位雙轉型投資，均有助增添投資動能。