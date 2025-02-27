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電價審議會3月下旬舉行 經長：盼立院同意千億撥補

中央社／ 台北27日電

經濟部預計3月下旬召開電價審議會，經濟部長郭智輝今天表示，仍盼立法院同意撥補千億，以改善台電財務；他強調，因台灣大部分為出口產業，經濟部一定會朝「電力成本有競爭力」方向努力，並重申電價調整交由審議會決定。

電價審議會將在3月下旬登場，決定4月電價，外界預期，由於立法院年前通過刪除114年度挹注台電千億元預算案，台電財務大受打擊，推升電價調漲可能性。

經濟部今天舉行媒體交流，郭智輝表示，電價調整由審議會決定，目前仍盼立法院同意撥補千億，以改善台電財務；台電也必須更努力改善財務，至於這與電價有無正相關，他認為有一點相關、但非絕對。

被問及有無可能從超徵部分再撥千億給台電，郭智輝說，過去台電因補貼民生電價，造成新台幣4800億元虧損，因此希望獲得撥補以減少虧損；同時台電也要透過自身努力，維持今年營運不虧損，但他不諱言，台電能源採購確實受國際價格波動影響。

郭智輝近日接受網路節目專訪提到，電價調整應會朝一般民生用電不漲，但用量大者基於「使用者付費」原則「加一點」方向研擬。他今天表示，「那是我的自我期許」，會蒐集完整訊息供審議委員參考，還是希望爭取國會支持。

經濟部官員補充，無論去年仍掛在立院議程上的千億撥補，或今年度遭刪的千億預算，由於行政院可能針對總預算提覆議，「總是希望可以給台電一些支持」，減緩其財務壓力。

郭智輝表示，台灣電力便宜，歐洲電價比台灣高一倍，歐洲百姓都支持國家政策，「不是說台灣百姓不支持，而是說必須多元考慮發電成本」，但一定會朝「電力成本有競爭力」方向努力，畢竟台灣大部分為出口產業，不能增加其成本。

台電 經濟部 電價

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