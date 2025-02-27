數發部提五大政策工具構建AI產業生態環境

數位發展部今天舉行建構台灣AI產業生態系記者會，數發部長黃彥男表示，隨著全球AI技術的迅速發展，會從「算力」、「資料」、「人才」、「行銷」、「資金」五大政策工具著手，構建具有全球競爭力的AI產業生態環境。

數發部次長林宜敬透過簡報逐一說明從算力、資料、人才、行銷及資金多方面建構適合AI產業發展的生態環境，同時與民間企業合作，政府扮演支持及引導的角色，一起打造具有全球競爭力的台灣AI產業生態系，而且讓政府不同部門能熟悉AI的各種多元運用，例如阻止可疑的詐騙帳號與資訊。