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數發部提五大政策工具構建AI產業生態環境

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
數位發展部今天舉行建構台灣AI產業生態系記者會，數發部長黃彥男（右）與次長林宜敬（左）說明如何從算力、資料、人才、行銷及資金等多方面建構適合AI產業發展的生態環境。記者潘俊宏／攝影
數位發展部今天舉行建構台灣AI產業生態系記者會，數發部長黃彥男（右）與次長林宜敬（左）說明如何從算力、資料、人才、行銷及資金等多方面建構適合AI產業發展的生態環境。記者潘俊宏／攝影

數位發展部今天舉行建構台灣AI產業生態系記者會，數發部長黃彥男表示，隨著全球AI技術的迅速發展，會從「算力」、「資料」、「人才」、「行銷」、「資金」五大政策工具著手，構建具有全球競爭力的AI產業生態環境。

數發部次長林宜敬透過簡報逐一說明從算力、資料、人才、行銷及資金多方面建構適合AI產業發展的生態環境，同時與民間企業合作，政府扮演支持及引導的角色，一起打造具有全球競爭力的台灣AI產業生態系，而且讓政府不同部門能熟悉AI的各種多元運用，例如阻止可疑的詐騙帳號與資訊。

黃彥男表示，目前全球在訓練大型語言模型都是需要運用大量的語言資料庫，為了讓繁體中文的資料能夠讓這些大型語言模型使用，數發部將設立政府資料開放平台，包含語言、歷史、地理等資料，也希望各媒體資料都能被有價使用，未來政府繼續釋出更多資料，完善AI訓練語言資料庫，數發部也研擬「促進資料創新利用發展條例」，希望持續推動建置台灣主權AI。

數位發展部今天舉行建構台灣AI產業生態系記者會，數發部長黃彥男（右）與次長林宜敬（左）說明如何從算力、資料、人才、行銷及資金等多方面建構適合AI產業發展的生態環境。記者潘俊宏／攝影
數位發展部今天舉行建構台灣AI產業生態系記者會，數發部長黃彥男（右）與次長林宜敬（左）說明如何從算力、資料、人才、行銷及資金等多方面建構適合AI產業發展的生態環境。記者潘俊宏／攝影

AI 數發部 生態

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