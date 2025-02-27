台達能源與國泰人壽簽署綠電合作協議 十年合約期間提供上億度綠電

台達電（2308）再生能源售電業子公司─台達能源股份有限公司（台達能源）27日宣布，與金融產業永續發展領導企業國泰人壽簽署長達十年的綠電合作協議，立下長期氣候行動夥伴的里程碑，助力產業能源轉型。

根據協議，台達能源預計十年合約期間共為國泰人壽提供超過1億度綠電，同時運用自主研發的軟體，提升發電及用電行為的匹配度，優化綠電轉供的成效。國泰人壽透過與台達能源的綠電採購合作，預計將提供更多綠電予商辦大樓的進駐企業，使租戶能以簡易的方式向房東取得綠電，進而達成減碳目標。

國泰人壽副總經理郭文鎧表示，國壽以引領產業能源轉型為願景，於2022年與經濟部標檢局共同研議「綠色租賃方案2.0」，協助大樓承租戶輕鬆取得綠電，為因應企業需求，2024年更以「綠色」、「科技」、「人性」為主軸，將辦公空間升級，推出智慧綠房東—「hub新型態辦公服務」，持續深化綠電服務內涵。這次與台達能源的合作，代表雙方驅動淨零轉型、共創永續未來的決心。

台達能源總經理張立業表示，綠電交易市場競爭日益激烈，台達能源憑藉台達集團深厚的能源技術基礎與專業團隊，快速建立綠電轉供及匹配的核心能力。此次與國泰人壽的長期合作，不僅展現雙方在永續發展上的高度共識，更攜手國泰人壽共同推動淨零轉型，加速綠電布局，為低碳未來奠定穩固基礎。

國泰人壽是亞洲第一家自行遵循聯合國發布之「永續保險原則（Principles for Sustainable Insurance，PSI）」的壽險公司。為因應國際淨零碳排的趨勢，響應RE100與SBTi的倡議，設定2030年前國內營運據點100％使用再生能源、2050年前達成淨零碳排的目標，並領先同業推行「綠色租賃方案」。2023年國泰人壽已於台北、高雄主要商辦大樓轉供逾1,300萬度綠電，2024年則擴展至六都的商辦大樓，自身營運及客戶使用超過3,200萬度綠電，期積極發揮影響力，帶動產業能源轉型。

台達能源依此合約已正式轉供綠電予國泰人壽，透過綠電平台與匹配技術，協助提升國泰人壽對商辦大樓進駐企業的綠電供應能力。此次合作不僅展現雙方對於再生能源發展的重視，成為方向一致且穩健經營的永續夥伴，亦是面對充滿變數的氣候變遷挑戰堅實的基礎。台達能源及國泰人壽期許透過綠電採購及綠色租賃方案，未來將攜手更多企業與夥伴，共同朝向國家永續發展與淨零目標邁進。