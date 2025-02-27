景氣紅燈又沒了！1月轉黃紅燈 國發會：景氣溫和成長
景氣紅燈又沒了！國發會27日發布2025年1月景氣對策信號綜合判斷分數為34分，較上月減少4分，景氣燈號再度由紅燈轉呈黃紅燈，紅燈又僅亮一個月而已。
國發會經濟發展處副處長陳美菊表示，主因受到春節因素干擾，使得銷售面、Ｍ1B燈號分數減少，以及部分產業上月已提前備貨。
不過，陳美菊也提到，領先指標經回溯修正轉為上升，同時指標亦續上升，顯示當前國內景氣維持溫和成長，仍須密切關注後續變化。
景氣對策信號九項構成項目中，海關出口值轉呈紅燈，增加1分，貨幣總計數M1B轉呈藍燈，減少1分，製造業銷售量指數、批發、零售及餐飲業營業額則分別轉呈綠燈與黃藍燈，各減少2分，其餘五項燈號維持不變。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言