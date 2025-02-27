景氣紅燈又沒了！1月轉黃紅燈 國發會：景氣溫和成長

景氣紅燈又沒了！國發會27日發布2025年1月景氣對策信號綜合判斷分數為34分，較上月減少4分，景氣燈號再度由紅燈轉呈黃紅燈，紅燈又僅亮一個月而已。

國發會經濟發展處副處長陳美菊表示，主因受到春節因素干擾，使得銷售面、Ｍ1B燈號分數減少，以及部分產業上月已提前備貨。

不過，陳美菊也提到，領先指標經回溯修正轉為上升，同時指標亦續上升，顯示當前國內景氣維持溫和成長，仍須密切關注後續變化。

景氣對策信號九項構成項目中，海關出口值轉呈紅燈，增加1分，貨幣總計數M1B轉呈藍燈，減少1分，製造業銷售量指數、批發、零售及餐飲業營業額則分別轉呈綠燈與黃藍燈，各減少2分，其餘五項燈號維持不變。