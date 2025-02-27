春節因素干擾 國發會發布1月景氣燈號轉亮黃紅燈

國發會今日發布1月景氣燈號，1月亮出代表轉向的黃紅燈，綜合判斷分數減少4分為34分。國發會表示，受惠AI應運商機熱絡，出口轉為紅燈，但受到春節因素干擾，銷售面、M1B分數減少，當前景氣維持溫和成長，仍須密切關注後續變化。

1月景氣燈號9項構成項目中，海關出口值轉呈紅燈，增加1分，貨幣總計數M1B轉呈藍燈，減少1分，製造業銷售量指數、批發、零售及餐飲業營業額則分別轉呈綠燈與黃藍燈，各減少2分；其餘5項燈號維持不變。

展望未來，國發會表示，國際主要機構預測今年全球貿易量可望續增，加上全球科技大廠增加資本支出，以及人工智慧、高效能運算等終端應用持續發展，可望挹注我國出口動能；投資方面，隨半導體廠商積極擴充先進製程及高階封測產能、國際大廠陸續來台設立研發或資料中心，以及企業朝向淨零與數位雙轉型投資，均有助增添投資動能。