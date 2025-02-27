數發部草擬促進資料創新利用發展條例 盼今年底前推出

數發部27日指出，為建置我國主權AI，日前已擬定《促進資料創新利用發展條例》草案，預計近期就會盡快預告，未來公開預告草案後，也會搜集各方意見後提到行政院，盼能在今年底前推出該草案。

數發部今日召開建構台灣AI產業生態系記者會，會中提到目前全球在訓練大型語言模型時，都是需要運用到大量的語言資料庫，但為了讓我國的資料也能夠讓這些大型語言模型使用，數發部將設立的政府資料開放平台，範圍涵蓋語言、歷史、地理等資料，並正在推動建置AI訓練語料資料庫，未來將繼續釋出更多政府資料，完善AI訓練語料資料庫，並依據國際趨勢，研擬「促進資料創新利用發展條例」。

數發部次長葉寧說明，目前主要是針對公務機關的施政計畫、施政報告、研究報告、政府出版品等，政府擁有著作權的非機密性文件，用來提供給國內外的大型語言模型（LLM）如TAIDE等訓練語料，但由於這部分也會涉及到法規層面因此才會研擬該草案，但這些語料要拿來做訓練最主要還是因為需要是足夠完整的語句，或是完整文章才會有訓練的意義。

至於在民間的部分，葉寧也說，其實現在根據著作權法的規定，已經也有部分著作像是散文、小說、評論、新詩、論文、傳記等都已經超過著作權法的法定期限，未來也會評估是否也將其納入作為訓練語料。

不過對於著作權法是否也要跟著一起修正，葉寧說，目前著作權法還是要先跟國際上的規定對接，是否要修訂，還要看後續的評估，目前先提出促進資料創新利用發展條例草案就是希望能先把使用的大框架設定出來，未來如果AI持續發展，其他法規像是著作權法有修正的話，也會持續滾動檢討，此部分也已經跟智慧局那邊溝通過。目標就是今年要把這該法案推出來。

數發部表示，該草案未來修訂後，將明定政府資料開放可以不收費，並明定公務人員資料開放免責條件，政府也可以設立資料創新實驗環境，最後也能達到鼓勵公務機關開放資料給AI研究。