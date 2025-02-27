數發部5大政策工具 建構台灣AI產業生態、提升競爭力

數位發展部今（27）日舉行建構台灣AI（人工智慧）產業生態系記者會，宣布將從「算力」、「資料」、「人才」、「行銷」、「資金」五大政策工具著手，構建具有全球競爭力的AI產業生態環境，也為未來的科技創新和經濟成長奠定了堅實基礎。

在算力方面，將提供免費的GPU（圖形處理器）算力資源，協助AI新創團隊訓練AI模型，降低生成式AI開發成本，並加速AI在各領域的應用，促進AI在商業領域的發展，提升台灣數位服務的全球競爭力。

在資料方面，數發部設立的政府資料開放平台，涵蓋語言、歷史、地理等資料，並正在推動建置AI訓練語料資料庫，未來將繼續釋出更多政府資料，完善AI訓練語料資料庫，並依據國際趨勢，研擬「促進資料創新利用發展條例（草案）」。

在人才方面，數發部自去年啟動AI人才培育計畫，強化公務人員的AI技能，並與國家文官學院合作，將AI素養納入公務員培訓體系。另，與人工智慧學校等民間機構合作，針對電腦視覺、自然語言等主流應用領域，制定AI開發人才指引和認定標準，加速AI產業發展，奠定堅實的人才基礎。

在行銷、資金方面，數發部今年度將持續舉辦「AI產業交流及媒合會」，促進AI技術在健康照護等領域的應用，並啟動了「加強投資AI新創方案」，已匡列100億國發基金，與民間資金共同投資台灣的AI新創及數位經濟領域的未上市櫃公司，支持台灣新創企業的發展。

AI創新將改變全球經濟結構及社會形態，數發部將從「算力」、「資料」、「人才」、「行銷」及「資金」等多方面努力，建構一個適合AI產業發展的生態環境，更重要的是，AI創新應由民間企業主導，企業應成為AI發展的核心驅動力，而政府則應扮演支持與引導的角色，與民間合作，攜手打造具有全球競爭力的台灣AI產業生態系。