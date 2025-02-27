電價看漲擾動預期心理 2月CCI物價信心探近八個月最低

中央大學台經中心27日發布2月消費者信心指數（CCI）調查，2月CCI總指數72.59點，與上個月比較上升0.05點，結束自去年10月以來連續四個月的跌勢。值得注意的是，下降幅度最多的指標為「未來半年物價水準」，2月調查36.46點，較上個月調查結果下降0.79點，探近八個月最低。中大台經中心執行長吳大任表示，「民眾對電價可能調漲的預期心理已產生影響」。

吳大任指出，除了電價可能調漲的預期心理外，又加上去年11月都還有颱風，導致國內蔬果價格至今仍居高不下，接著又有1月基本工資調漲和春節效應，國內確實有很多造成物價上漲的因素。

吳大任還提到，由於台電虧損嚴重，再加上立法院預算遭刪無法對台電進行撥補，過去只漲工業用電，對物價影響比較間接，如果今年4月電價調漲也動到民生用電，那對CPI的衝擊就會很直接。再加上除了已確定漲價的台鐵票價，還有水費、高鐵票價等公用事業價格近期也都在討論是否調漲，這都會使得民眾對近期物價上漲感受格外明顯。

吳大任表示，關於電價蠢動恐進一步推升國內物價，確實必須密切關注。不過，吳大任也指出，另一方面，由於美國總統川普已啟動貿易戰，國際研究機構多預測今年全球貿易量將下滑，這將使得經濟成長緩下來，預期國際原物料價格將呈下跌走勢，原油價格恐持續低迷，如此將可抵消國內物價上漲壓力，若今年下半年運氣好一點颱風少一些，主計總處最新預測今年CPI漲1.94%目標還是有可能達成。

至於與房地產相關的「購買房地產時機」指標部分，2月調查結果為100.28點，與上月的調查結果相較上升0.31點，結束二個月的悲觀區間，2月呈現小幅上升，顯見民眾對房市信心悲觀看法已止跌。

吳大任表示，以目前美國總統川普新政擾動全球經濟情勢下，國人對於未來半年的信心仍可維持，且CCI六項分項指標中，上升最多為「國內經濟景氣」，此次調查結果為87.41點，與上月調查結果相較上升0.57點，顯示國人抱持信心，謹慎看待後續發展。

整體來看，2月消費者信心指數（CCI）調查結果，四項分項指標上升，包括「家庭經濟狀況」、「國內經濟景氣」、「就業機會」、「購買耐久性財」。二項分項指標下降，分別為「未來半年物價水準」和「未來半年投資股票時機」。

中大台經中心表示，此次調查期間為2025年2月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3,051位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2個百分點。