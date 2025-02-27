2月消費者信心指數72.59點 較1月上升0.05點

中央大學台灣經濟發展研究中心今日公布，2月消費者信心指數（CCI）總指數為72.59點，與上個月比較上升0.05點，本次調查中，家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財4項分項指標上升。

台灣經濟發展研究中心表示，此次其中上升幅度最多的指標為「未來半年國內經濟景氣」，本月調查為87.41點，較上個月調查結果上升幅度0.57點；上升幅度第二的指標為「未來半年購買耐久性財」，本月調查為102.79點，較上個月調查結果上升幅度0.3點。

台灣經濟發展研究中心表示，上升幅度第三的指標為「未來半年就業機會」，本月調查為75.78點，較上個月調查結果上升幅度0.17點；上升幅度最少的指標為「未來半年家庭經濟狀況」，本月調查為82.63點，較上個月調查結果上升幅度0.09點。

台灣經濟發展研究中心指出，下降幅度最多的指標為「未來半年物價水準」，本月調查為36.46點，較上個月調查結果下降幅度0.79點，下降幅度最少的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為50.48點，較上個月調查結果下降幅度0.05點。

台灣經濟發展研究中心表示，從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。

而「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為100.28點，與上月的調查結果相較上升0.31點，「目前健康狀況」指標部分，本月調查結果為90.25點，較上月的調查結果上升0.23點，「預期健康狀況」指標部分，本月調查結果為83.87點，與上個月的調查結果相較上升0.06點。