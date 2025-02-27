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郭智輝：拒不公平關稅 是底線

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

美國總統川普揚言對台灣半導體晶片課徵關稅經濟部長郭智輝昨天說，談判過程中不會只有yes或no，很多談判的方法是yes, but，「但我們不接受不公平的關稅，這是我們的底線，其他的都可以談」。

郭智輝前天在立法院備詢時表示，美國將對台灣晶片課徵百分之百關稅「不一定不合理」，立委羅智強怒批「你哪一國人」，引發爭議。他昨天出席智慧創新大賞啟動記者會會後受訪表示，現在雙方談判進行中，並不能透露太多細節。

郭智輝指出，現在還在談判過程，對方開出條件後，「不可能現在就告訴他這個不好、我可以接受什麼」，很少人是這樣談判的，「但我們不接受不公平的關稅，這是我們的底線，其他的都可以談」。

他說，在談判過程中不是只有yes或no，很多談判策略是「yes, but」，由於現在任何的答案可能會影響談判團隊的結果，對於美方談判策略不予批評。關稅只是川普談判的手段，重點是要了解美方談判的背後想要什麼，因為川普希望產業可以有公平競爭，藉由關稅談判是最快的方式。

郭智輝表示，每個國家在國際貿易都會面臨入超、出超等議題，台灣在全球產業主要扮演供應鏈的角色，讓貿易夥伴清楚台灣是在幫助全球產業發展，「是幫助你（貿易夥伴）的產業賺錢，而非去賺你的錢」，若能清楚闡述台灣扮演的角色，有助於台灣在世界科技和經濟活動參與。

郭智輝指出，羅智強當天的提問可能是「希望我進入他提出的情境」，但立法院質詢場合不適合提這些問題，因為任何答案都會影響台灣談判團隊在前方的談判結果。

針對美方課徵關稅的細節，經濟部說，仍需視美方實際課稅的方案跟模式定案後才能說明。

但經濟部強調，政府的態度清楚，就國際比較利益的競爭環境來說，經濟部最關切的是各國一致的公平做法，以維持對競爭對手國的優勢，此重要性遠高於委員關注的單一稅率問題。

川普 經濟部 關稅

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