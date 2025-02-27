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CPI逼近2%警戒線 未納電價因素

聯合報／ 記者陳素玲葉卉軒／台北報導

春節效應造成一月的消費者物價指數（CPI）增幅飆上百分之二點六六，引發民眾對通膨再起的疑慮。主計總處昨天微幅上調今年CPI年增率為百分之一點九四，上調○點○一個百分點，逼近百分之二的通膨警戒線。

經濟部將於三月舉行電價審議會，由於行政院規畫補貼台電的預算在立法院遭在野黨杯葛，使國內電價面臨調漲壓力。主計長陳淑姿昨說，由於電價審議會尚未召開，這次估測並未納入電價可能調漲這項因素。

陳淑姿表示，近期國際農工原料價格漲跌互見，但油價持續低檔震盪，加上蔬果價格可望逐漸回穩，有助維持商品類物價穩定。服務類物價方面，由於國內薪資持續調升，外食及醫療費用仍具上漲壓力，房租也續居高檔，但基數已高，因此目前預測今年CPI年增率有望回落至百分之二以下。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰表示，政府補助台電補助一千億元沒有通過，如果台電漲電價，確實會影響CPI。不過，國際地緣政治衝突及和平發展進程也會影響緩和國際原物料價格，對物價有壓抑作用，電價漲與原物料價格之間綜合判斷，他認為CPI在百分之二以下機率大。

主計總處表示，參考國際機構預測及近期油價走勢，設定今年OPEC油價每桶七十四點○美元，較去年十一月預測下修○點一美元。

台電 消費者物價指數 電價

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