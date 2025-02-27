主計總處下修 今年經濟成長勉強保3

主計總處昨天發布最新經濟預測，官員說，去年經濟成長強勁墊高基期，且立法院刪減預算削弱部分成長動能，因而下修今年經濟成長率至百分之三點一四，後續須留意美國總統川普的關稅政策恐傷及國際貿易，影響台灣的出口及經濟成長。

儘管今年經濟成長率下修到百分之三點一四，較上次預測的百分之三點二九下修○點一五個百分點，但主計長陳淑姿說，雖然因去年基期高，今年經濟成長率不如去年，但國內經濟情勢還是穩定成長。

主計總處昨天舉行國民所得統計評審會，審議去年第三季國民所得統計修正、第四季初步統計，以及今年經濟預測。其中去年經濟成長率百分之四點五九，較今年一月概估數百分之四點三○上修○點二九個百分點。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰表示，若以目前立法院確定刪減今年業務費及設備費三九○億元影響程度推估，約影響整體GDP（國內生產毛額）的○點一五個百分點。此外，立法院要求自行刪減的六三六億元及破千億元的凍結數並未納入，蔡鈺泰說，立法院要求自行刪減及凍結數部分，估影響○點二至○點三個百分點。依此推算，如果全數刪減及凍結，今年經濟成長率恐難以「保三」。

而面對川普關稅戰影響，主計總處官員說，牛津經濟研究（Oxford Economics）認為，第一季已有中國大陸商品被加徵關稅，若第二季、第三季都逐步加徵，的確會影響國際貿易及外需，如此就會影響台灣出口及經濟成長率。不過，台灣去年及今年經濟成長率，仍維持亞洲四小龍之首。

此外，針對DeepSeek橫空出世，由於其建置成本較低，是否挑戰AI發展須鉅資投入的舊有觀點。主計總處官員指出，全球AI基礎建設持續布建，經濟學人也認為今年全球算力需求遠大於供給，美國指標雲端業者資本支出也持續增加。

官員說，AI對高階晶片及伺服器的需求還是很強勁，DeepSeek成本低的訊息雖然翻轉市場觀念，事實上，更有助於激勵邊緣AI，對台灣高階晶片或伺服器之外的相關產業有正面助益。整體看來，目前AI發展趨勢對台灣出口仍是有利因素。

不過，主計總處也列出牽動經濟發展的五項重要不確定性，包括美國關稅策略與各國回應方式，將影響全球經貿活動、通膨及供應鏈；AI等資訊科技發展與應用進程，及相應的硬體需求變化；地緣政治衝突（中東與俄烏戰爭）和平發展進程，對全球經濟成長助力及緩和原物料價格上漲壓力的影響；中國大陸經濟成長表現對全球經濟的影響；各國貨幣政策動向對國際金融市場與實體經濟的影響。