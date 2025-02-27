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能源署長 李君禮暫代

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
能源署副署長李君禮暫代署長職務。記者胡經周／攝影
能源署副署長李君禮暫代署長職務。記者胡經周／攝影

監察院昨（26）日通過彈劾經濟部能源署長游振偉、前組長林文信及台南市經發局前局長陳凱凌等三人，原因是在台南市「小二甲」弊案中涉嫌為太陽光電業者解套，有重大違失，移送懲戒法院審理。經濟部表示，游振偉調離主管職轉任參事，由能源署副署長李君禮暫代署長職務。

在四接環評通過的這一天、3月電價審議委員會召開前，能源署高層大地震。經濟部昨晚表示，為使能源業務推動不受影響，將游振偉調離主管職轉任參事，將報請政院同意；林文信則已轉調非主管職務並確保與光電業務無涉，靜待後續法院判決結果。

監察院除彈劾游振偉、林文信，還移送懲戒法院審理，經濟部表示，游振偉需專心面對懲戒法院審理，因此調離主管職。至於是否為游振偉主動要求調離主管職，經濟部表示，沒有主不主動問題。

經濟部說，監察院針對經濟部能源署公務員所提彈劾決定，林文信因光電案件遭起訴，目前正在司法審理階段，經濟部尊重法院，相信司法會公正判決，毋枉毋縱。

至於監院彈劾經濟部兩位公務員，經濟部尊重監院依職權將移送懲戒法院審理，亦有監委附具決定不成立理由，後續將視法院判決結果執行相關處分。

外界關切光電後續發展，經濟部表示，為避免綠能發展過程中產生弊病，也已與法務部合作成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，並與司法單位共同成立再生能源發展廉政平台，未來業者可透過此平台直接反映，藉此排除外部勢力不當干預，使國家綠能建設能如期如質完成。

台南地檢署先前偵辦台南市「小二甲」弊案，也就是面積未達2公頃非都市土地申請變更作太陽光電設施使用，共起訴15人，包括林文信及陳凱凌等人。

太陽光電 監察院 經濟部

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