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1月失業率3.3% 連五月下降

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
行政院主計總處26日公布2025年元月失業率3.3%，月減0.02個百分點，連五個月走降。圖／AI生成
行政院主計總處26日公布2025年元月失業率3.3%，月減0.02個百分點，連五個月走降。圖／AI生成

行政院主計總處昨（26）日公布2025年元月失業率3.3%，月減0.02個百分點，連五個月走降，為25年同月最低；經季節調整後失業率為3.37%，同樣呈現下降，為近三個月最低。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，由於元月過完年，不少上班族已領完年終獎金，又加上春節因素臨時性工作也告一段落，預期會有一波轉職潮，依過往經驗，2月失業率多會出現走升情形，至於上升幅度則要看2月統計結果。

為接軌國際，主計總處昨也首度發布「勞動力低度運用情形」，元月四周失業人數為39.9萬人，月減3,000人或0.76%。元月工時不足就業人數為10.9萬人，月減2.1萬人或15.94%，潛在勞動力人數為13.8萬人，較上月減少5,000人或3.08%。

譚文玲提到，因工作場所業務緊縮或歇業元月減少1,000人，近六個月人數多維持在10萬左右，另在非志願性失業部分，人數也是較上月減少1,000人。目前國內就業情勢尚屬穩定。

主計總處指出，元月失業周數平均20.8周，較上月延長0.5周。

失業率 工時

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