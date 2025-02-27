未納入電價可能上漲因素 今年CPI年增率看1.94%

行政院主計總處昨（26）日舉行經濟預測記者會，上修今年消費者物價指數（CPI）年增率至1.94%，僅較去年11月上修0.01個百分點。

不過主計長陳淑姿表示，由於電價審議會尚未召開，此次預測並未納入台電可能調漲電價這項因素。

陳淑姿表示，近期國際農工原料價格漲跌互見，惟油價持續低檔震盪，加上蔬果價格可望逐漸回穩，有助維持商品類物價穩定。服務類物價方面，由於國內薪資持續調升，外食及醫療費用仍具上漲壓力，房租亦續居高檔，但基數已高。

近年CPI年增率 圖／經濟日報提供

外界關注，若納入漲電價因素，全年CPI年增率是否會超過2%警戒線？主計總處綜合統計處長蔡鈺泰分析，台電虧損可能再度調漲電價，確實會影響今年CPI，但「很難說今年通膨率就一定會超過2%」。

他指出，依據目前情勢來看，俄烏戰爭將朝和平方向發展，預期國際農工原物料、原油價格可望走跌，且如此全面性影響應會較電價波動對整體通膨率衝擊更大一些，目前判斷，全年通膨率維持2%以下機率高。

截至去年，CPI年增率已連續三年超過警戒線，2022年至2024年通膨率分別為2.95％、2.49％、2.18％。

主計總處指出，此次通膨率預測設定參考國際機構預測及近期油價走勢，設定今年OPEC油價每桶74美元，較2024年11月預測下調0.1美元。

另外，主計總處昨日也展望今年經濟情勢。美國川普政府自2月起陸續宣布對中國大陸、加拿大、墨西哥及全球鋼鋁、晶片、藥品、汽車等產品加徵關稅，其中對加、墨兩國所加關稅經協商後暫緩30天，影響全球經貿活動並推升通膨壓力。

牛津經濟研究院最新預測，雖美國接連推出加徵關稅措施，但可能因啟動協商而暫緩或縮小範圍，評估實際政策力道對各國經濟衝擊尚屬有限，預測今年全球經濟成長2.7％，較前次預測下修0.1個百分點。

觀察美國、中國大陸經濟表現，主計總處指出，美國勞動市場穩健，支撐消費及投資持續成長，惟關稅措施增添物價上漲壓力，預測今年經濟成長2.4％。

中國大陸方面，在擴大財政刺激、貨幣寬鬆力道及重申重視民營企業發展下，可望提升經濟動能，但消費信心低迷、房地產市場續疲，加上美中角力不斷，成長持續放緩，預測今年經濟成長4.6％。