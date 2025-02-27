今年經濟成長率下修到3.14% 仍可望為亞洲四小龍之首

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
主計總處綜合統計處長蔡鈺泰指出，依最新牛津經濟研究院、各國官方數據皆顯示，我國今年GDP站上3%，仍可望成為亞洲四小龍之首。 聯合報系資料照
主計總處綜合統計處長蔡鈺泰指出，依最新牛津經濟研究院、各國官方數據皆顯示，我國今年GDP站上3%，仍可望成為亞洲四小龍之首。 聯合報系資料照

行政院主計總處昨（26）日更新國內生產毛額（GDP）預測，因去年基期高，加上美國總統川普新政不確定性，預測今年全年經濟成長率為3.14％，較前次預估值下修0.15個百分點，勉強維持在3%以上。

主計長陳淑姿表示，雖然今年經濟成長率表現沒有去年好，但「當前國內經濟仍穩定成長」。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰指出，依最新牛津經濟研究院、各國官方數據皆顯示，我國今年GDP站上3%，仍可望成為亞洲四小龍之首。

主計總處昨日召開國民所得評審會議，包括民間消費、民間投資及輸出（含服務及商品出口）成長率都較前次預測上修，但經濟成長率卻由前次預測的3.29%下修至3.14%。

圖／經濟日報提供
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蔡鈺泰說明，去年全年經濟成長率上修0.32個百分點至4.59%，基期墊高；另一方面，今年中央政府總預算業務費、設備費共刪390億元，下修政府消費及固定投資可用預算，估計立院這部分預算刪減，將使今年經濟成長率減少0.15個百分點。

蔡鈺泰表示，立法院要求自行刪減的636億元及破千億元的高比例凍結數，主計總處預測並未納入，若納入的話，估會再影響0.2至0.3個百分點。以此推算，若全數刪減及凍結，今年經濟成長率「保3」有難度。

媒體關注DeepSeek橫空出世，對於AI發展的影響。主計總處官員分析，經收集AI產業資訊後，發現全球AI基礎建設持續布建，經濟學人也認為，今年全球算力需求遠大於供給，美國指標雲端業者資本支出亦持續增加。另外，美國總統川普宣布「Stargate」（星際之門） 計畫，更展現力挺AI的態度。

官員認為，AI對高階晶片及伺服器需求仍強勁，DeepSeek成本低的訊息，雖翻轉市場觀念，事實上更有助激勵邊緣AI，對台灣高階晶片或伺服器之外相關產業有正面助益。整體看來，目前AI發展趨勢對台灣出口仍是有利因素。

主計總處昨日也點出牽動經濟發展的五大不確定性。第一是美國關稅策略與各國回應方式，將影響全球經貿活動、通膨及供應鏈。第二是AI等資訊科技發展與應用進程及相應硬體需求變化；第三是地緣政治衝突和平發展進程，對全球經濟成長助力及緩和原物料價格上漲壓力的影響。

第四是中國大陸經濟成長表現對全球經濟影響；第五是各國貨幣政策動向對國際金融市場與實體經濟影響。

AI 經濟成長率 美國

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