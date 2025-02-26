主計總處估今年通膨率1.94% 電價漲恐推升CPI破二？官員這樣說

1月春節造成國內通膨指數飆上2.66%，讓大家對通膨再起心驚驚，主計總處今天微幅上修今年消費者物價指數（CPI)年增率為1.94%，較去年11月預測值1.93%上修0.01個百分點，逼近2%通膨警戒線邊緣。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰表示，外食及仍有上漲壓力，但去年基數已高。如果台電若確定調漲電價，也會影響CPI；但因國際地緣政治衝突可能造成原物料全面性下跌，原油穀物價格也會下跌，將壓抑物價上漲，兩者一漲一跌之間，判斷通膨維持2%以下機率高。

主計總處今天召開國民所得評審會議，審議去年及今年經濟成長率及物價走勢，微幅上修今年CPI年增率到1.94%，上修0.01個百分點。

主計總處表示，參考國際機構預測及近期油價走勢，設定2025年OPEC油價每桶74.0美元，較2024年11月預測下修0.1美元。

至於消費者物價指數走勢，主計總處表示，近期國際農工原料價格漲跌互見，惟油價持續低檔震盪，加上蔬果價格可望逐漸回穩，有助維持商品類物價穩定；服務類物價方面，國內薪資持續調升，外食及醫療費用仍具上漲壓力，房租亦續居高檔，但基數已高，預測2025年CPI上漲1.94％。

不過國內電價上漲壓力大，是否可能因此推升今年CPI再度破二？蔡鈺泰表示，台電補助一千億元沒有通過，如果台電漲電價，確實會影響CPI。不過，國際地緣政治衝突及和平發展進程也會影響緩和國際原物料價格，對物價有壓抑作用，電價漲與原物料價格之間綜合判斷，他認為CPI在2%以下機率大。