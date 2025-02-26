高基期加上預算刪減 主計總處下修今年GDP增幅為3.14%

主計總處今天發布最新經濟預測，2024年因第四季外貿優於預期，上修經濟成長率為4.59%；今年因去年整體國內生產毛額（GDP）大幅上修，墊高基數，加上立院刪減預算影響政府消費及投資，全年經濟成長率下修到3.14%，較上次預測3.29%下修0.15個百分點。主計長陳淑姿強調，雖然因去年基期高，今年經濟成長率不如去年，但國內經濟情勢還是穩定成長。

面對川普關稅戰影響，主計總處官員表示，牛津經濟研究(Oxford Economics)認為第一季已有中國大陸商品被課稅，假設3月之後第二季、第三季都逐步加徵，的確在第三季、第四季會影響國際貿易及外需，如此就會影響影響台灣出口及經濟成長率。不過，台灣去年及今年經濟成長率，仍維持亞洲四小龍之首。

巧合的是，主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰表示，若以目前立院確定刪減今年業務費及設備費390億元影響程度推估，約影響整體GDP的0.15個百分點。尚未計入者還有自行刪減預算數636億元，若一併計入，對全年經濟成長率影響程度將提高到0.2-0.3個百分點。

主計總處今天舉行國民所得統計評審會，審議2024年第3季國民所得統計修正、第4季初步統計，以及2025年經濟預測。2024年第4季初步統計經濟成長率為2.90％，較114年1月概估數大幅上修1.06個百分點；2024年第3季經濟成長率修正為4.21％，也上修0.04個百分點，併計上半年後，全年經濟成長率4.59％，較今年1月概估數4.30％上修0.29個百分點。

2025年部分，主計總處說，國際貨幣基金(IMF) 1月預測今年世界貿易量由去年成長3.4％略降至3.2％，惟AI技術及相關應用加速擴展，算力需求仍殷，加上我國在地產業供應鏈完整且深具優勢，可望持續推升出口動能，預測商品出口5086億美元，年增7.08％。

民間投資方面，半導體廠商為肆應AI商機，持續積極擴充先進製程及高階封測產能，以及航空業者因應跨境旅遊及貨運需求增購航空器，均支撐投資成長，抵銷地緣政治及外貿不確定性之影響，預測2025年成長6.18％，較上次預測上修0.61個百分點。併計公共投資，2025年固定投資實質成長6.03%。

至於民間消費，主計總處估國內就業市場穩健，有利薪資持續成長，挹注家庭可支配所得，加上跨境旅遊熱潮持續(與對應服務輸入互抵，不影響GDP)，可望維繫消費成長動能，今年全年民間消費實質成長2.12％，較上次上修0.03個百分點。

何以消費與出口內外表現皆上修，但全年經濟成長率反而下修?蔡鈺泰表示，原因有二，一是去年整體經濟規模大幅度上修734億，因此雖然2025年名目及實質GDP都上修，但因去年基數墊高，壓低今年成長幅度。其二，中央政府總預算業務費及設備費確定刪減數390億，導致政府消費及固定投資可用預算下修。由於行政院將提出覆議，因此立法院要求自行刪減之636億元及高比例凍結數尚未納入考慮，只列為不確定因素。

對於川普因素是否納入考量?蔡鈺泰表示，關稅會影響國際貿易影響，牛津經濟研究(Oxford Economics)原本預期明年才會加徵關稅，但2月設定今年第一季已有國中大陸，第二、三季也都可能增加，但也考慮過程中可能因啟動協商而暫緩或或縮小範圍，目前評估實際政策力道對各國經濟衝擊尚屬有限，預測今年全球經濟成長2.7％，較去年11月預測下修0.1個百分點。

主計總處也將AI列為不確定因素，後來又有Deep Seek推出，對台灣經濟影響程度如何？主計總處科長黃耀民表示，Deep Seek成本低，對AI是挑戰，但蒐集AI產業資訊基礎建設等資料，發現今年仍持續布建，且經濟學人也估AI算力大於供給，美國微軟等資本支出也增加，各國持續布建AI設施，川普也宣布將增加5千億美元擴大AI基礎設施，除對高階晶片及伺服器需求強勁外，也有助邊緣AI發展，對台灣相關產業未來出口相對有利。