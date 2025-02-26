尚未納入電價調漲因素 主計總處上修今年CPI年增率至1.94%
行政院主計總處26日舉行經濟預測記者會，上修今年消費者物價指數（CPI）年增率至1.94%，較去年11月上修0.01個百分點。主計總處主計長陳淑姿表示，由於電價審議會尚未召開，這次並沒有納入台電電價可能調漲這項因素。
陳淑姿還提到，近期國際農工原料價格漲跌互見，惟油價持續低檔震盪，加上蔬果價格可望逐漸回穩，有助維持商品類物價穩定。服務類物價方面，由於國內薪資持續調升，外食及醫療費用仍具上漲壓力，房租亦續居高檔，但基數已高，因此目前預測今年全年消費者物價指數（CPI）年增率有望回落至通膨警戒線2%以下。
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