四接環評通過 台電：將能穩定整個北台灣的供電

環評大會26日審查四接案，在歷經各方委員充分討論後，一致認為該案通過，對此，台電董事長曾文生表示，此案已經歷時七年，在此期間台電也鍥而不捨的修正與溝通，最終也得到環評委員的認同，此案通過後將能穩定整個北台灣的供電。

曾文生表示，協和電廠的審查時間算是相當長，在此過程中所需要關注的議題，包括生態、港安、漁業、國安，其實在審查前台電也已經做過許多努力以及通盤考量，但也希望，在把這些因素放進必須思考問題前，是否也有一些空間來考量台灣的供電穩定、電力韌性以及協和電廠的舊機組是否能早一點更新。

曾文生說，在審查過程中，上述的價值其實都沒有太多空間被提出討論，台灣電力供應的失衡，其實也是國人相當關注的議題，中南部的居民也都有著不同意見，台電為了電力充分供應、電網韌性，協和電廠的興建真的有它的必要性，否則台電公司也沒必要鍥而不捨的在這七年的時間希望得到環評委員的認同，穩定整個北台灣的供電。

曾文生也提到，更重要的是，也希望能夠讓已經運轉40年的燃油機組可以更新，讓附近的空氣品質可以改善，在審查過程中台電也做了兩次計畫範圍縮小，整個造地面積是原來的二分之一，整個機組數目也在必要條件下向下減少，台電也已為了供電穩定與環境保護上做出很多權衡跟選擇。也是這些改變讓更多人願意支持這個計劃。

不過對於環團認為不實的空汙數據，曾文生也說，現在整個協和電廠發電是降載的狀況，就是因為考量到發電量太高會引響空氣品質，因此用現在的數據來對比難免有失公允，且在協和電廠發電量降載的狀況之下，就只能仰賴其他地區供電，這樣也對其他地區來說不公平。

曾文生強調，在整個審議過程中，環團提出的建議，台電也都已給出回應，希望在整個環評內，在考慮過種種價值後，也要考慮到供電的穩定，也希望能早日讓空氣品質有所改善。

此外，台電副總鄭慶鴻說，對於環評通過後，後續作為，目前有兩個部分要執行，首先是要先進行行政流程的申請，另外就是公開招標，這部分也都還需要台電公司持續努力。