今年經濟成長下修至3.14% 關稅、AI進程添變數
主計總處今天發布經濟預測，由於去年經濟成長強勁，墊高基期，下修今年經濟成長率至3.14%，不過輸出、消費、投資均上修，顯示經濟成長維持動能。
主計總處指出，114年名目及實質GDP規模均上修，但因113年第4季經濟表現明顯優於預期，113年全年經濟成長率上修0.32個百分點至4.59%，基數墊高，預測114年經濟成長率3.14%，較113年11月預測下修0.15個百分點，估今年消費者物價上漲率（CPI）上漲1.94%。
值得注意的是，雖然今年經濟成長率站穩3%之上，主計總處列出牽動經濟發展的重要不確定性，第一就是美國關稅策略與各國回應方式，這將影響全球經貿活動、通膨及供應鏈。
另外，主計總處指出，AI等資訊科技發展與應用進程，以及相應的硬體需求變化，也是重要關注重點。
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