25年來同月最低！主計總處公布1月失業率 「這年齡層」失業率最高

主計總處今天發布1月失業率為3.30%，較上月下降0.02個百分點，為25年來同期最低。1月經季節調整後失業率為3.37%，較上月下降0.01個百分點。主計總處表示，2月因過年後會有轉職潮，且農曆期間臨時性短暫性工作減少，失業率會較1月上升。

國勢普查處副處長譚文玲指出，1月失業人數較上月減少，且失業率降低，季調後失業率3.37%亦為近三個月最低，因此目前國內就業情勢尚屬穩定。

1月失業人數為39.6萬人，較上月減少3千人，其中因對原有工作不滿意而失業者減少2千人，因工作場所業務緊縮或歇業及初次尋職而失業者也都減少1千人；與上年同月比較，失業人數減少1千人、0.20%。

按教育程度別觀察，以大學程度者失業率4.45%最高，高級中等（高中、高職）及研究所程度者分別為3.10%及 2.70%。

按年齡層觀察，20至24歲者11.14%，多為初次尋職，處職場調適階段，致失業率較高；25至29歲者失業率為5.58%，30至34歲者為3.36%。

主計總處本月起也按國際勞工組織建議，發布勞動力低度運用者，包括「四周失業者」、「工時不足就業者」、「潛在勞動力」。

4周（含資料標準周之過去4周）失業者為39.9萬人，月減3千人。工時不足就業者為10萬9千人（月減2萬1千人），1月工時不足就業人數為10.9萬人，較上月減少2萬1千人或15.94%。「工時不足就業者」指因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係）。譚文玲表示，以前也曾發布周工時不足35小時人數，但當時涵蓋想要工時35小時以上，及不希望達35小時以上勞動人口，未來發布的「工時不足就業者」是指周實際工時未達35小時，但希望且能增加工時者。

1月潛在勞動力為13.8萬人，月減5千人。「潛在勞動力」指非勞動力中，想工作、過去4周內未找工作，且隨時可以開始工作者；以及過去4周內找過工作，但無法隨時開始工作者。