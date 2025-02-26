主計總處：元月失業率3.3% 為25年來同月最低

行政院主計總處26日公布2025年1月失業率為3.30%，月減0.02個百分點，連續五個月走降，為25年來同月最低；經季節調整後失業率為3.37%，同樣呈現下降，為近三個月最低。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，由於1月過完年，不少上班族多已領完年終獎金，又加上春節因素臨時性工作也告一段落，預期會有一波轉職潮，依據過往經驗，2月失業率多會呈現走升情形，至於上升幅度則要看2月統計結果。

此外，為接軌國際，主計總處26日也首度發布「勞動力低度運用情形」，1月四周失業人數為39.9萬人，月減3,000人或0.76%。1月工時不足就業人數為10.9萬人，月減2.1萬人或15.94%，潛在勞動力人數為13.8萬人，較上月減少5,000人或3.08%。