川普變數影響大 今年金融市場景氣如何？玉山金總經理這麼說

對於今年的金融市場景氣，尤其是川普變數的影響，玉山金總經理陳茂欽今天在法說會前記者會指出，較大影響在於俄烏戰爭，從美國南北戰爭以來多個經驗顯示，通常戰爭結束，景氣會變不好，要看規模及結束方式，像是二戰以來都顯示會有景氣負面影響，在下半年更為顯著，因此在各國央行都在觀望影響時，貨幣政策調整機會都很小，另外，日本、南韓另有考量的話，就會另有因應方式，下半年美國聯準會降息機會將高一些。

陳茂欽說，2024年是一個驚奇的一年，而隨著川普當選，及其就任之後就作出許多決定，所以今年上半年是最震盪的半年，但下半年會柳暗花明。

他分析，關稅影響最重要，在各別國家外貿影響也大，而就總體經濟表現上，關稅對物價的影響不會太大，畢竟這是一次性的調整，且2018年當時的中美貿易戰爭中，也顯示大部分關稅由廠商吸收，但反應在物價很小，因此目前看來像手段，而非目的，因此對關稅影響認為有限。

陳茂欽指出，台灣的貨幣緊縮效果已在逐漸發酵中，包括第七波房市信用管制效果已出來，此外因應央行管制，金融業採取自動設限不動產放款也影響到金融業的表現，但台灣物價仍有壓力，主計處已統計食物類物價在過去4年已累計上漲14%，已會變成社會因素，另外還有工資及租金的影響，這些都有物價壓力，所以央行不太可能會繼續緊縮，但也不會寬鬆。

陳茂欽說，日本物價也有上漲，但兩者狀況不一樣，台灣經濟表現很好，半導體、股市、房市、政府收支等都是佼佼者，工資及物價上漲是健康現象，但日本的物價上漲則為促進因素，日圓貶值促成內部物價上漲，卻也帶動工資上漲及企業獲利增加，使日本銀行有持續升息的打算，且從前任首相岸田文雄策略看來已取代當年的安倍三箭，因此不論是在匯率或其工資，市場機能正恢復當中，也看到其貨幣政策正在正常化，指標也都呈正面成長，所以日本的貨幣緊縮有其道理。