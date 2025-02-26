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經濟部首辦智慧創新大賞 AI軟體應用目標2年內躋身前三

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部首度舉辦「智慧創新大賞」，企圖打造AI軟體應用領導地位。圖／經濟部提供
經濟部首度舉辦「智慧創新大賞」，企圖打造AI軟體應用領導地位。圖／經濟部提供

經濟部26日舉辦「智慧創新大賞」(Best AI Awards)啟動記者會，正式揭開國內最高規格AI軟體競賽的序幕。經濟部郭智輝部長表示，台灣晶片與伺服器製造能量已居全球第一，而AI軟體應用排名第21名，經濟部的願景是2年內超韓趕星，躋身全球前三，成為AI時代的重要領航者。

經濟部指出，競賽類別有「AI應用」與「IC設計」兩類，並分為學生、新創及中小企業、企業公開與國際四大組別，不僅催生AI創新技術應用，更希望發掘國內潛力新星、吸引國際頂尖人才來台發展。

學生組最高獎金新台幣30萬元；企業組、新創及中小企業組、國際組最高獎金則高達100萬元，即日起開放報名至4月8日截止收件，決賽暨頒獎典禮則訂於5月3日舉行。

技術司長邱求慧受訪時表示，經濟部舉辦智慧創新大賞的目的 就是希望透過舉台灣AI界最高的獎項的方式，吸引更多的學校人才及企業們投入發展更多的AI技術以及創新的應用。

郭智輝表示，台灣在晶片與伺服器製造能量已居全球第一，在AI軟體應用排名已提升至第21名，希望今年底能衝到全球前14名，經濟部為確保台灣具備充足的AI專業人才，祭出培育百工百業20萬AI人才、海外攬才、智慧創新大賞及研擬租稅優惠4支箭，打造良好的AI創新環境並吸引國際一流人才，進而達到「超韓趕星」，躋身全球前3的目標。

邱求慧指出，台灣2023年在AI應用的排名是26名，2024年排名進步到21名，AI應用排名評估範圍很大，AI的硬體、人才、技術、算力 甚至於AI的主權、展現等等，評比項目有100多項，台灣在AI硬體生態系已經排名第一，但其他幾個項目包括AI軟體等都比較落後。

AI應用前兩名是美國及中國，第三名是新加坡，邱求慧說，新加坡雖然是這麼小的國家但在AI應用排名可以名列前茅，韓國也能排名第六，因此台灣在AI應用方面應該鼓勵更多的技術開發。

政府現在已透過很多投資計畫挹注的AI算力，邱求慧認為未來的進展也應該更著重人才培訓及技術開發，因此經濟部舉辦智慧創新大賞競賽，廣邀個人及企業，不分國內外，都可以參加，以挹注台灣現在在AI應用排名中較缺乏項目，期待2027年前進前5名。

AI 經濟部

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