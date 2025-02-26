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川普重啟「美國優先」戰略 資誠籲台資企業提前因應

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資誠會計師建議，台商企業應儘速擬定因應計畫。（紅星新聞）
資誠會計師建議，台商企業應儘速擬定因應計畫。（紅星新聞）

美國總統川普近日重啟「美國優先」經濟戰略，並簽署了一份新的行政備忘錄，旨在保護美國科技公司免受所謂「海外勒索」的影響，並將加拿大的數位服務稅（DST）列為首要關注對象。專家提醒，美國是台灣的重要市場，這些政策的實施可能會對台資企業的營運模式和市場策略產生重大影響。

備忘錄要求美國貿易代表（USTR）根據《美墨加協定》（USMCA）探討如何應對加拿大的數位服務稅。此外，財政部官員將調查外國租稅政策是否違反美國的租稅條約，並是否應根據《美國國內租稅法》第891節採取反制措施，第891節允許美國對那些對美國企業課徵歧視性租稅的國家進行加倍徵稅。

備忘錄還設立了一個正式的報告機制，讓美國企業可以向USTR舉報那些對美國企業造成不成比例傷害的外國租稅和監管措施。除了加拿大，備忘錄還將法國、奧地利、義大利、西班牙、土耳其和英國的數位服務稅列為監控對象，這些措施可能會導致國際間貿易緊張，進一步影響美國與其他貿易夥伴的關係。

台資企業應該特別注意，未來美國可能對那些設有全球最低稅負制徵稅不足支出原則（UTPR）的國家，採取類似的報復措施，美國可能會對這些國家的企業採用第891節反制措施，對其加徵額外稅負。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務主持會計師曾博昇指出，對於台灣政府與企業而言，這項新政策將加劇國際貿易緊張，尤其對於在美國有業務的台資企業影響深遠。

曾博昇建議，台資企業應密切關注此政策的發展，並積極與專業顧問合作，調整其供應鏈及商業策略，確保在快速變化的全球貿易環境中仍具競爭力，企業應考慮制定應急計畫，並評估潛在的商業風險，以便在政策變動時能迅速調整，保持在全球市場中的競爭優勢。

加拿大 台資 美國

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