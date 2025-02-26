群益投顧：將部分資金 配置到具題材且評價低的歐股及港陸股

群益投顧發布3月財富管理月報指出，美國一些政策無疑已經為未來美國經濟發展投下更多變數，包括物價上漲壓力復燃並可能進一步打擊消費信心、政策變動頻繁亦對企業投資帶來不確定影響，長此以往，民間消費及企業投資增長力道恐受衝擊，加上DeepSeek成功推出小型開源AI模型，加速AI應用遍地開花，投資人可將部分資金分散到美國大型科技股之外其他評價較低的市場。

歐股因為企業獲利在2025年各族群普遍正成長、ECB積極降息有利於降低資金成本、俄烏止戰和平紅利、再加上歐股評價低，有利於國際資金配置的移轉，預期歐股有望穩步向上。此外，DeepSeek效應吸引市場資金關注評價偏低的中國科技股，港陸相關概念股跑贏大盤，加上美中關係未因川普上台而趨於惡化，亦有利港陸股投資氣氛，可逢回作多，優先留意中國大陸的大型科技股。

過去兩年多，美股受惠於經濟獨強、企業獲利亮眼及AI產業發展等利多因素，成功吸引國際資金匯流，美股標普500、那斯達克及費城半導體指數於2023年上漲24%~65%，2024年再漲19%~29%，漲幅遠勝於同期間MSCI全球指數上漲20%及16%。

群益投顧表示，美國經濟韌性依舊、企業獲利預期看增，兩大因素護持美股維持多頭格局，惟過去兩年累積漲幅已高，預期2025年不易持續大漲一枝獨秀，美股可低買高賣區間操作。綜觀川普新政府諸多政策，包括以行政命令加速推行關稅政策、驅逐非法移民，以及新成立政府效率部大刀闊斧整頓政府相關組織，期望縮減政府不必要支出，最終改善財政赤字。