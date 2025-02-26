晶片100％關稅「不一定不合理」惹議 郭智輝這樣解釋

經濟部長郭智輝昨（25）日回答立委羅智強質詢時表示，美國將對台灣晶片課徵100％關稅「不一定不合理」，引爆藍委怒火大罵「你哪一國人」。郭智輝今日解釋，100％晶片關稅「沒有對不對的問題」，談判過程不是只有yes跟no，談判的方法是yes，but；政府不接受不公平的關稅，其他都可以談。

美國總統川普先是揚言對台灣晶片課徵100％關稅，後來又預告晶片關稅是25％，迄今尚未定案。昨天立法院新會期開議，立委羅智強質詢美國將對台灣晶片課徵100％關稅是否合理，郭智輝的回應，引發爭議。

郭智輝今天解釋，現在還在談判過程，對方開出條件後，「不可能現在就告訴他這個不好、我可以接受什麼」，很少人是這樣談判的，「但我們不接受不公平的關稅，這是我們的底線，其他的都可以談」。

至於羅智強質詢他，100％的關稅到底公不公平、對不對，郭智輝說，沒有什麼對不對的問題，這是對方拋出他的條件，我們的談判的過程中，當然不會只有yes跟no，很多談判的方法是yes，but。

郭智輝表示，羅智強的提問可能是「希望我進入他提出的情境」，但立法院質詢場合不適合提這些問題，因為任何答案都會影響台灣談判團隊在前方的談判結果。

針對羅智強質詢美國關稅議題，經濟部補充說明，遺憾昨天質詢台上沒有機會妥善說明，美方的關稅政策是希望增加製造業投資美國誘因，郭智輝昨天答詢說到的「不一定不合理」中的「合理」的說法，是在說明美方政策方向，很可惜立委沒有給予說明的時間，讓郭智輝可以反映產業實際關切的重點。

至於課徵關稅的細節，經濟部說明，仍需視美方實際課稅的方案跟模式定案後才能說明，但政府的態度清楚，就國際比較利益的競爭環境來說，經濟部最關切的是各國一致的公平做法，以維持對競爭對手國的優勢，此重要性遠高於委員關注的單一稅率問題。