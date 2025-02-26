【重磅快評】郭智輝下達封口令 但管不住的是他自己的嘴

號稱「最懂半導體」的經濟部長郭智輝，昨日在答覆國民黨立委羅智強質詢時，針對如果美國要對台灣晶片課徵100%關稅，竟回答「不一定不合理」，此話一出語驚四座。部長說的話就是代表政府，如此表態，是歡迎美國對台灣晶片課徵100%關稅嗎？

最大的可能性就是郭部長深怕得罪美國，因此發言保持模稜兩可，但就算台灣完全沒有談判籌碼，官員在公開場合仍該適度表達立場，強調台灣對美國及全球的貢獻，美方一味施壓台灣只會更不利美國。郭部長完全放棄抵抗，台灣恐怕還未上談判桌就先輸了。

立法院新會期昨日開議，羅智強質詢，對於美方將對台灣晶片課徵100％關稅是否合理？郭智輝表示「不一定」，如果美方認為50%關稅即可達到目標，則可能調降至50%，其重要關鍵在於保護美國本土企業。羅大驚追問，是要詢問以中華民國立場來看，郭再說「對中華民國不一定不合理」，引發羅不滿大罵「你是哪國人？」行政院長卓榮泰見狀趕緊緩頰，郭是在解釋美國政策，政府一定會努力，不希望也不要產生不公平的關稅。

解讀「不一定不合理」這句中文的意思就是，可能合理，也可能不合理，這跟一般認為美方對台晶片課徵高關稅當然對台有害的理解不同。為什麼站在中華民國的立場，郭智輝會認為不一定不合理？第一種可能是，郭根本不敢惹美國，深怕一個不小心觸怒川普，換來更糟的結果。第二個可能是，他研判即使晶片被課100%關稅，對台灣影響不大，因為像是台積電即可以把它轉嫁到買主身上，且最大的買主就是美國，一旦美國消費者感受到物價上升，屆時川普政策可能會收斂。

實質上，晶片被課100%關稅不可能對台灣沒有影響，台灣相關供應鏈可能會轉移到其他國家，侵蝕台灣利益。但到目前為止，國人對半導體產業的憂慮，乃至於台積電承受龐大的美方壓力要如何化解，還看不出經濟部有什麼具體作為、能拿出什麼辦法。

反而是廠商遠遠走在政府前面。業者窮則變、變則通，七大AI伺服器代工廠已決定去美國投資，協助美國打造「德州版的竹科」。業界分析，此舉使廠商更貼近AI關鍵市場及客戶，掌握未來資料中心以及算力重要發展契機。加上「美國境內製造」，台灣很有機會從ODM（原廠委託設計代工）代工，提升為高附加價值的系統整合商，甚至參與制定規格，未嘗不是好事。

郭智輝之前對經濟部及其管轄單位下達封口令，以免各單位說出他不同意的話，但其實還未掌握發言訣竅的郭部長，倒是常常不小心吃了誠實豆沙包，令人替他捏把冷汗，也擔心經濟部有無能力帶領台灣因應現今前所未見的變局。