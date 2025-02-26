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三大利多！有利推動日股向上

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
因應川普新政潛在影響，野村投組調整到位。資料來源：NAM Tokyo，野村投信整理，資料日期：2025/02
因應川普新政潛在影響，野村投組調整到位。資料來源：NAM Tokyo，野村投信整理，資料日期：2025/02

越來越多日本企業響應治理改革，已按照要求提供改善股價淨值比（P/B ratio）與股東權益報酬率（ROE）行動的初步計劃並付諸行動的企業，其股價表現明顯脫穎而出。野村投信表示，日本通膨與薪資形成正向循環，日企改革持續，企業加大股票回購，低估值環境下，企業獲利仍保持增長趨勢，三大利多正有利推動日股向上。

美國總統川普2月7日與日本首相石破茂會談時宣布，將對其他國家徵收對等關稅，而且將優先選擇與美國存在大額貿易逆差的國家，野村基金（愛爾蘭系列）日本策略價值協管基金經理人河野光成（Mitsunari Kawano）分析認為，日本不屬於受川普關稅衝擊的重災區，理由有二：第一、日本已連續五年成為美國最大直接投資者，其中超過40%投資於川普重視的製造業，石破茂更是承諾對美投資將擴大至1兆美元。

其次，日本與美國的貿易不平衡問題不再像過去那麼嚴重，2024年美國對日本貿易逆差已縮小至630億美元。此外，根據摩根史丹利報告指出，日企營收來自北美地區的比例僅占15.5%，其中8.6%的商品於北美境內生產及銷售，因此川普徵收新關稅對日企獲利整體影響相對中立。

目前東證指數企業股價淨值比低於1的比例已降至47.7%（2022年底為54.3%），截至2023年底，日本上市企業（不包括金融業）帳上現金仍然高達約106兆日圓，處於歷史新高水準，可動用資金極高，預期未來將持續返還給股東，提升股東權益報酬（ROE）並改善股價淨值比（PB）。在近年盈餘快速成長下，輔以日企的結構性改革(加速實施庫藏股、提高股利發放)，持續推升股東權益報酬率（ROE）、股價淨值比（P/B Ratio），日股仍享有價值重估（Re-Rating）的空間，後續多頭動能可望延續下去。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，日本政府為更進一步推動國人將儲蓄轉向投資，所推出新制NISA（小額投資免稅制度），大舉放寬投資額度、免稅年限等。隨著日本CPI連續32個月高於2%，國人逐漸意識到僅靠存款領息已趕不上物價飛漲速度，因此擴大投資意願，2024上半年透過NISA進行投資的總金額累積已超過10兆日圓。

其中，日本國人透過成長投資型NISA帳戶大舉買進日本股市（包含個股、ETF、基金等金融商品），顯示已從泡沫經濟後股價長期下跌的陰霾中走出，而內資信心回籠亦可望提供日股持續向上攻堅的資金來源。

張繼文分析認為，2025年日本央行正常化使金融相關行業受惠、AI半導體概念股，以及隨著受惠日本PBR改革企改革紅利的日企轉骨，助燃日股價值重估（Re-Rating）的上漲動能，企業獲利提升、NISA免稅新制及東證推動的基本面改革等利多，將與資金行情引發「共振效應」，日股長多格局並未改變，根據高盛預估，東證股價指數（TOPIX）未來12個月報酬率達12%，2025年有望延續2024年經濟成長動能，不斷改革的日本企業推升今年日股正報酬機率仍高。近期正好提供投資人進場布局的機會，想進場卻又擔心短線回檔的投資人，可運用定時定額的投資策略分散投資風險，參與日股行情。

日本央行

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