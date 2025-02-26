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日眾議員玉木雄一郎訪台 林佳龍盼攜手打造非紅供應鏈

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍日前陪同賴清德總統一同接見日本國會眾議員玉木雄一郎，這也是玉木眾議員首度訪問台灣。林佳龍說，正值日本國會開議期間，玉木眾議員願意排除萬難來台訪問，顯示對台灣的重視，他也期待與日本攜手打造「非紅供應鏈」，創造經濟上的雙贏共同促進區域繁榮與和平穩定。

林佳龍引用賴總統致詞並表示，此時正是台日合作的關鍵時刻，也期待台灣、美國、日本，三邊能合作成為鞏固印太地區和平穩定的堅實力量，並攜手打造「非紅供應鏈」，創造經濟上的雙贏。

林佳龍也提到，日前美國總統川普與日本首相石破茂在美國華府舉行的領袖峰會，及美日韓外長在慕尼黑安全會議後，皆發布聯合聲明強調「反對任何以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀」並「支持台灣的國際參與」。林佳龍認為，這些都顯示台海的和平穩定，不僅是各國共識，更呈現美國與日本將繼續實現日本前首相安倍晉三所提出的「自由開放印太」戰略。

林佳龍說，賴總統致詞時強調「當威權主義越集結，民主陣營就要更團結」。台灣與日本是彼此重要的貿易夥伴，不只是半導體，也希望兩國能在氫能及無人機領域強化合作，共同打造「非紅供應鏈」，維護印太及全球的和平穩定。

現在是日本國會開議期間，林佳龍認為玉木眾議員願意排除萬難來台訪問，也顯示他對台灣的重視，替未來兩國合作帶來信心，且日本眾議會在去年改選後，玉木眾議員所屬的國民民主黨席次從原本的 7 席大幅增加到 28 席，成為日本國會第四大黨。林佳龍說，玉木眾議員作為黨內的領袖型人物，此次來訪更顯意義重大。

最後，林佳龍也祝福玉木眾議員此行順利圓滿，除了深化台日友誼，也進一步強化兩國在各領域的合作與交流。期待未來，台日攜手邁向更緊密的夥伴關係，共同促進區域繁榮與和平穩定。

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