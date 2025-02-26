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長億楊天生之子楊文欣3月10日告別式 中科價購興農球場案不受影響
長億關係企業創辦人楊天生之子、前立法委員楊文欣前天因病去世。楊家已訂3月10日在台中市立殯儀館景福廳舉辦告別式，公祭時間上午9時10分，靈堂目前則設在錦中街的琉璃天境會館。
據了解，楊文欣生前在家族企業集團擔任副總裁職務，在中科價購興農球場土地一事初期亦曾協助處理，但後期因病則未再介入。對於他的去世，一般認為，因價購案已箭在弦上，並不影響接下來的正式簽約。
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