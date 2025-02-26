長億楊天生之子楊文欣3月10日告別式 中科價購興農球場案不受影響

台灣開放移工33年後，讓移工成為台灣永久勞動力的「中階移工留才久用方案」，在2022年4月30日實施，在這個有劃時代意義的重要政策上路時，時任勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠是重要推手，也是明日之星。但是他在同年8月請辭，他為何急流勇退，從公務員變成創業家？

2025-02-26 10:00