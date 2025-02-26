政院核定一銀總經理李嘉祥升台企銀董座？ 財政部這樣說
台企銀（2834）董事長人事待定，之前金融圈盛傳呼聲最高的繼任者--第一金（2892）旗下一銀總經理李嘉祥，26日傳出已為行政院核定接任台企銀董事長。他也是繼台企銀前任董事長林謙浩之後，又一位第一金體系轉升任台企銀董座者。財政部今早對此消息則是表示，尚未收到相關公文，目前仍不確定。
據悉，李嘉祥若確定出掌台企銀董座，一銀總經理遺缺以彰銀（2801）總經理周朝崇與一銀副總經理王邦旭接替呼聲最高。但財政部高層官員今早受訪時指出，有關人事傳聞很多，但目前尚未收到行政院核定相關公文，無法證實。
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